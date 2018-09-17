LG kusursuz kullanıcı deneyimi için çalışıyor

LG’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+ da MIL-STD 810G Transit Drop testinin 14 kategorisinden de başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmadığını kanıtlayan LG V30+, buna ek olarak toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına da sahip.

Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, suya ve toza karşı tescillenmiş başarısı sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu G7ThinQ, ABD Savunma Bakanlığı’nın zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için hazırladığı MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı. Telefon kullanıcıyla buluşmadan önce yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edildi. LG’nin kusursuz kullanıcı deneyimi için çalışıyor

Tüketiciler, akıllı telefonlarının her zaman en iyi modeline sahip olmak istiyor. Ancak çoğu cihaz iki yıllık yaşam döngüsünün çok ötesine geçemiyor. Daha da endişe verici bir şekilde, telefonlarını iki yıldan uzun bir süre kullanmayı başaran tüketiciler, genellikle yeni satın alımlara teşvik etmek için belirli bir noktada yükseltme ve yamaların kesilmesiyle yeni bir telefon almaya mecbur bırakılıyor..

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tüm segmentlerdeki telefonlarını düzenli güncellemelerle yenileyen LG, satış sonrası müşteri memnuniyetine verdiği önemi de bir kez daha gösteriyor. Müşterilerine yazılım güncellemelerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak için geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de ‘Yazılım Güncelleme Merkezi’ kuran LG, Seul'de hayata geçirdiği merkezle satış sonrası müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: Teknolojioku

