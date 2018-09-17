HABER

LG kusursuz kullanıcı deneyimi için çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Kullanıcı deneyimine önem veren LG, akıllı telefonlarının tasarımı ve teknolojisine önem verdiği kadar dayanıklılığına ve zorlu koşullardaki performansına da dikkat ediyor.

LG kusursuz kullanıcı deneyimi için çalışıyor

LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu G7ThinQ, ABD Savunma Bakanlığı’nın zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için hazırladığı MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı. Telefon kullanıcıyla buluşmadan önce yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edildi.
LG’nin kusursuz kullanıcı deneyimi için çalışıyor

Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, suya ve toza karşı tescillenmiş başarısı sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

LG’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+ da MIL-STD 810G Transit Drop testinin 14 kategorisinden de başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmadığını kanıtlayan LG V30+, buna ek olarak toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına da sahip.

LG, yazılım güncellemelerine bütün hızıyla devam ediyor!

Tüketiciler, akıllı telefonlarının her zaman en iyi modeline sahip olmak istiyor. Ancak çoğu cihaz iki yıllık yaşam döngüsünün çok ötesine geçemiyor. Daha da endişe verici bir şekilde, telefonlarını iki yıldan uzun bir süre kullanmayı başaran tüketiciler, genellikle yeni satın alımlara teşvik etmek için belirli bir noktada yükseltme ve yamaların kesilmesiyle yeni bir telefon almaya mecbur bırakılıyor..

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tüm segmentlerdeki telefonlarını düzenli güncellemelerle yenileyen LG, satış sonrası müşteri memnuniyetine verdiği önemi de bir kez daha gösteriyor. Müşterilerine yazılım güncellemelerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak için geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de ‘Yazılım Güncelleme Merkezi’ kuran LG, Seul'de hayata geçirdiği merkezle satış sonrası müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNER'Demet doğru olanı yaptı''Demet doğru olanı yaptı'
Honor Play Türkiye fiyatı belli oldu!Honor Play Türkiye fiyatı belli oldu!
Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg ThinQ G7ThinQ

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Honor Play Türkiye fiyatı belli oldu!

Honor Play Türkiye fiyatı belli oldu!

Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!

Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!

Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

iPhone kullananlar dikkat!

iPhone kullananlar dikkat!

Milli savaş uçağının prototipi için tarih

Milli savaş uçağının prototipi için tarih

Google'dan okulun ilk günü için Doodle!

Google'dan okulun ilk günü için Doodle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.