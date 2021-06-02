LG, mobil işini kapatma yolunda önemli bir adım attı

Bu yılın başlarında Koreli elektronik devi LG, Ağustos 2021’de akıllı telefon pazarından çıkacağını açıklamıştı. Şirketin pazar payının yıllar içinde azaldığı düşünüldüğünde, haberler şaşırtıcıydı ancak beklenmedik değildi. Kore haber ajansına göre LG, akıllı telefon mirasının sonuna doğru büyük bir adım atmış olabilir.

Yayınlanan makale, şirketin bugün akıllı telefon üretimini sonlandıracağını söylüyor. Şirket, Nisan ayı başlarında telefon işini durdurma planlarını açıkladı, ancak telekom şirketleriyle sözleşmeleri yerine getirmek için birkaç ay daha cep telefonları yapmaya devam etti. Asia Business Daily, LG’nin akıllı telefonlarının çoğunu ürettiği Vietnam’daki bir fabrikanın bir ev aletleri üretim tesisine dönüştürüleceğini bildirdi.

Bölümde yıllarca para kaybettikten sonra şirket, başarısız mobil işini Temmuz ayı sonuna kadar sonlandıracağını, ancak bu tarihten sonra hala bazı cihazları satabileceğini söyledi. Bir LG telefonu satın alan kişiler, üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi almaya devam edecek. Şirket ayrıca üretim tarihinden itibaren dört yıl satış sonrası hizmet sunacak. Bu arada şirketin, Ocak ayında CES’te sergilediği, piyasaya sürülmemiş Velvet 2 Pro ve LG Rollable’ın sınırlı bir tedarikini yalnızca Güney Kore’deki çalışanlarına sattığı bildirildi.

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