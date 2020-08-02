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LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

LG 2020’nin ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesini gördü.

LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!

Son dönemde koronavirüs salgını yüzünden telefon satışlarında büyük düşüşler yaşandı. Malum pek çok ülkede uzun süreli sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bunun yanı sıra başta Çin olmak üzere onlarca ülkede üretim tesisleri kapatıldı. Telefon satan mağazalar kepenk indirdi, AVM’lerin kapısına kilit vuruldu.

Hal böyle olunca telefon satışları da ister istemez düştü. Kısacası bu koronavirüs süreci hemen hemen tüm akıllı telefon üreticilerini kötü bir şekilde etkiledi. Lakin LG bu süreçten en büyük yarayı alan isim oldu.

Geçtiğimiz gün LG 2020 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Şirketin hizmet verdiği 5 farklı teknoloji kolunda da gözle görülür bir düşüşün olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Lakin bu sektörlerin içerisinde bir tanesi var ki son 17 yılın en dip seviyesini gördü. Evet LG’nin mobil kanadından bahsediyoruz.

Zaten LG Mobile tarafında işler çok iyi gitmiyordu. Bir de bunun üzerine koronavirüs salgını gelince Güney Koreli şirket 2020’nin ikinci çeyreğinde son 17 yılın en kötü satışlarına ulaştı.

LG’den yapılan açıklamada mobil tarafta sadece 1.07 milyar dolarlık gelir elde edildiği belirtildi. LG bu gelir seviyesine en son 2003 yılında düşmüştü.

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