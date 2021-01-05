LG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan LG mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Bununla beraber, satın almak istediğiniz ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak için veya satın aldığınız ürünlerle ilgili şikayetlerinizi aktarmak için LG müşteri hizmetleriyle iletişim ihtiyacı doğabilir. Bu yüzden faydalı olabilecek tüm LG iletişim numaralarını sizler için derledik. İşte LG iletişim bilgileri ve tüm detaylar...
LG TV müşteri hizmetleri danışma hattı haftanın her günü 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet verir. LG TV müşteri hizmetlerini arayarak ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili detay bilgileri öğrenebilir, satın alma sırasındaki problemlerinizi kolayca çözüme ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, satın alma sonrası garanti ve servis hizmetleri hakkında destek alabilirsiniz; dilek, öneri ve şikayetlerinizi müşteri temsilcisine aktarabilirsiniz. Müşteri temsilcileri daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla danışma hattı telefon numarası aracılığıyla 365 gün destek verir. LG çağrı merkezinin iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz:
LG müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 6 543
Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde LG garanti merkezleri mevcuttur. Ayrıca LG garanti servislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır.
Aşağıda bazı büyük illerdeki LG garanti telefon numarası ve adreslerini bulabilirsiniz:
Adres: Halkapınar Mah. 1203/8 Sok. No:10F, İzmir 35000
Telefon: 0 232 441 82 13
LG, müşterilerine daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verme amacı doğrultusunda garanti servislerinin sayısını sürekli günceller. Size en yakın LG garanti servisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak konumu ve ürünü seçmeniz yeterlidir. Ayrıca açılacak olan harita üzerinden sizlere uygun uzaklığı ayarlayarak arama yapmanız da mümkün.
Tüm LG garanti servis adres ve telefon numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
LG, genel merkezi Güney Kore'de olan ve dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi bulunan bir markadır. Türkiye genel merkezi ise İstanbul'un Şişli semtinde yer alır ve hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Konumu itibariyle oldukça ulaşılabilirdir. Genel merkezin LG telefon numarası ve detaylı adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:
LG markası için en kolay iletişim kanallarından birisi de Whatsapp destek hattıdır. Bu hat aracılığıyla müşteri hizmetlerini aramaya veya genel merkeze gitmeye gerek kalmadan hızlıca sorularınızı LG danışmanlarına iletebilirsiniz. Bunun için web sitesinin Whatsapp destek hattı sekmesine tıklamanız ve müşteri temsilcisi ile uygulama üzerinden iletişim kurmanız yeterlidir. Müşteri danışma saniyeler içerisinde sorularınızı yanıtlayacaktır. İşte bu kadar basit!
LG Whatsapp destek hattına bağlanmak için TIKLAYINIZ!
Satın aldığınız bir ürünle ilgili soru veya şikayetleriniz olması durumunda LG e-posta yöntemiyle yetkililere ulaşabilirsiniz. Bunun için, LG e-mail sayfasına bağlanarak cihazınızın model numarası veya kategorisini seçmeniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gereklidir. Ardından ise soru başlığınız ile mesajınızı anlaşılır bir şekilde yazmanız yeterli olacaktır. LG yetkilileri, 24 saat içerisinde formda iletmiş olduğunuz iletişim numaranız üzerinden sizlere dönüş sağlayacaktır.
LG e-mail destek formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!
LG'nin birçok işlemi kolayca yapabileceğiniz gelişmiş bir web sitesi vardır. Online web sitesinde LG markasına ait tüm ürünlerin detay bilgileri yer alır. LG web sitesinden ürün incelemeleri yapabilirsiniz. Bunun yanında, aşağıdaki sekmelere yine resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz:
Ayrıca, web sitesinden güncel kampanya ve duyuruları takip edebilir, promosyon ürünleri görüntüleyebilirsiniz.
LG resmi web sitesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ!
Bir müşteri olarak LG web sitesinin gelişimi için öneri, dilek ve şikayetlerinizi LG yetkililerine iletebilirsiniz. LG, bu müşteri anketiyle destek web sitesiyle ilgili kullanıcı geri dönüşlerini toplar ve değerlendirir.
Ankete, internet sitesini ziyaret amacınızı seçenekler arasından seçerek başlayabilirsiniz. Daha sonra ilgili sorulara yanıtlarınızı vererek ilerleyebilir ve anket sonunda yer alan iletişim bilgilerinizi de girerek anketi tamamlayabilirsiniz.
LG müşteri anketine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Müşterilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir başka iletişim kanalı ise LG resmi sosyal medya hesaplarıdır. LG'nin Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarını takip ederek güncel ürün ve kampanyalara ulaşabilirsiniz. Bunun yanında, bu hesaplar aracılığıyla gerektiğinde LG ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca LG Youtube kanalındaki farklı içerikleri izleme şansınız da var. Tüm LG resmi sosyal medya hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz:
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