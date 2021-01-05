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LG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

05.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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LG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Cep telefonundan beyaz eşyaya kadar geniş ürün çeşitliliğine sahip LG, Türkiye'nin önde gelen markalarından bir tanesidir ve geniş kitlelere hitap eder. Bir ürün satın almak istediğinizde veya satın aldığınız bir ürünle ilgili şikayetiniz olduğunda LG müşteri hizmetleri numaralarına ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte size LG müşteri hizmetleri ve diğer tüm iletişim bilgileri...

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan LG mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Bununla beraber, satın almak istediğiniz ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak için veya satın aldığınız ürünlerle ilgili şikayetlerinizi aktarmak için LG müşteri hizmetleriyle iletişim ihtiyacı doğabilir. Bu yüzden faydalı olabilecek tüm LG iletişim numaralarını sizler için derledik. İşte LG iletişim bilgileri ve tüm detaylar...

LG Müşteri Hizmetleri

LG TV müşteri hizmetleri danışma hattı haftanın her günü 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet verir. LG TV müşteri hizmetlerini arayarak ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili detay bilgileri öğrenebilir, satın alma sırasındaki problemlerinizi kolayca çözüme ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, satın alma sonrası garanti ve servis hizmetleri hakkında destek alabilirsiniz; dilek, öneri ve şikayetlerinizi müşteri temsilcisine aktarabilirsiniz. Müşteri temsilcileri daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla danışma hattı telefon numarası aracılığıyla 365 gün destek verir. LG çağrı merkezinin iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz:

LG müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 6 543

LG Garanti Servis Adres ve Telefon Numaraları

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde LG garanti merkezleri mevcuttur. Ayrıca LG garanti servislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır.

Aşağıda bazı büyük illerdeki LG garanti telefon numarası ve adreslerini bulabilirsiniz:

Ankara İklim Soğutma LG Garanti Servisi

  • Adres: İlkadım Mah. Sinan Cad. No:91/A Dikmen, Ankara 06450
  • Telefon: 0 312 480 77 78

İstanbul (Anadolu) Savaş Soğutma LG Garanti Servisi

  • Adres: Zeynep Kamil Mah. Takatuka Yokuşu Sok. Yıldız Apt. No:16/A, İstanbul 34668
  • Telefon: 0 216 334 5113

İstanbul (Avrupa) Kafkas Elektronik LG Garanti Servisi

  • Adres: Hareket Ordusu Sok. No:20 Bahçelievler İstanbul 34147
  • Telefon: 0 212 556 65 43

Bursa Marmara Soğutma LG Garanti Servisi

  • Adres: Kurtoğlu Mah. Celebi Mehmet Bulvarı Akarsu Apt. No: 11/B Yıldırım, Bursa 16360
  • Telefon: 0 224 326 43 55

Antalya Ebo Teknik Klima LG Garanti Servisi

  • Adres: Çaybaşı Mah. 1355 Sok. Levent Apt. No: 4/B Muratpaşa, Antalya 07230
  • Telefon: 0 242 312 90 58

Adana Aytaç Ayazseven Elektroteknik LG Garanti Servisi

  • Adres: Sucuzade Mah. Saydam Cad. No: 122, Adana 01030
  • Telefon: 0 322 352 08 10

Trabzon Mustafa Günaydın-Günaydın Kardeşler Elektronik LG Garanti Servisi

  • Adres: Aydınlıkevler Mah. Hasanpaşa Cad. 609 Nolu Sok. No:11/A, Trabzon 61000
  • Telefon: 0 462 333 99 33

İzmir Seray Klima LG Garanti Servisi

Adres: Halkapınar Mah. 1203/8 Sok. No:10F, İzmir 35000
Telefon: 0 232 441 82 13

Konya Çalışkan Ticaret LG Garanti Servisi

  • Adres: Yeni Belediye İş Merkezi No:30 Beyşehir, Konya 42700
  • Telefon: 0 332 512 48 68

LG, müşterilerine daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verme amacı doğrultusunda garanti servislerinin sayısını sürekli günceller. Size en yakın LG garanti servisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak konumu ve ürünü seçmeniz yeterlidir. Ayrıca açılacak olan harita üzerinden sizlere uygun uzaklığı ayarlayarak arama yapmanız da mümkün.

Tüm LG garanti servis adres ve telefon numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

LG Genel Merkez Adres ve Telefon Numarası

LG, genel merkezi Güney Kore'de olan ve dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi bulunan bir markadır. Türkiye genel merkezi ise İstanbul'un Şişli semtinde yer alır ve hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Konumu itibariyle oldukça ulaşılabilirdir. Genel merkezin LG telefon numarası ve detaylı adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

  • LG genel merkez adres: Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul
  • LG İletişim no: 0212 314 52 52

LG Whatsapp Destek Hattı

LG markası için en kolay iletişim kanallarından birisi de Whatsapp destek hattıdır. Bu hat aracılığıyla müşteri hizmetlerini aramaya veya genel merkeze gitmeye gerek kalmadan hızlıca sorularınızı LG danışmanlarına iletebilirsiniz. Bunun için web sitesinin Whatsapp destek hattı sekmesine tıklamanız ve müşteri temsilcisi ile uygulama üzerinden iletişim kurmanız yeterlidir. Müşteri danışma saniyeler içerisinde sorularınızı yanıtlayacaktır. İşte bu kadar basit!

LG Whatsapp destek hattına bağlanmak için TIKLAYINIZ!

LG Destek Formu

Satın aldığınız bir ürünle ilgili soru veya şikayetleriniz olması durumunda LG e-posta yöntemiyle yetkililere ulaşabilirsiniz. Bunun için, LG e-mail sayfasına bağlanarak cihazınızın model numarası veya kategorisini seçmeniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gereklidir. Ardından ise soru başlığınız ile mesajınızı anlaşılır bir şekilde yazmanız yeterli olacaktır. LG yetkilileri, 24 saat içerisinde formda iletmiş olduğunuz iletişim numaranız üzerinden sizlere dönüş sağlayacaktır.

LG e-mail destek formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!

LG Web Sitesi İşlemleri

LG'nin birçok işlemi kolayca yapabileceğiniz gelişmiş bir web sitesi vardır. Online web sitesinde LG markasına ait tüm ürünlerin detay bilgileri yer alır. LG web sitesinden ürün incelemeleri yapabilirsiniz. Bunun yanında, aşağıdaki sekmelere yine resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz:

  • Ürün kaydı oluşturma
  • Ürün yazılım ve sürücü bilgileri
  • Yardım kitaplığı
  • Ürün video anlatımı
  • Kullanım kılavuzu
  • Garanti şartları
  • Montaj talebi
  • Tamir talebi
  • Montaj ve tamir talep takibi
  • Tamir sorgulama
  • Yedek parça ve aksesuarları

Ayrıca, web sitesinden güncel kampanya ve duyuruları takip edebilir, promosyon ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

LG resmi web sitesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ!

LG Web Sitesinde Müşteri Anketi Nasıl Doldurulur?

Bir müşteri olarak LG web sitesinin gelişimi için öneri, dilek ve şikayetlerinizi LG yetkililerine iletebilirsiniz. LG, bu müşteri anketiyle destek web sitesiyle ilgili kullanıcı geri dönüşlerini toplar ve değerlendirir.

Ankete, internet sitesini ziyaret amacınızı seçenekler arasından seçerek başlayabilirsiniz. Daha sonra ilgili sorulara yanıtlarınızı vererek ilerleyebilir ve anket sonunda yer alan iletişim bilgilerinizi de girerek anketi tamamlayabilirsiniz.

LG müşteri anketine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

LG Sosyal Medya Hesapları

Müşterilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir başka iletişim kanalı ise LG resmi sosyal medya hesaplarıdır. LG'nin Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarını takip ederek güncel ürün ve kampanyalara ulaşabilirsiniz. Bunun yanında, bu hesaplar aracılığıyla gerektiğinde LG ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca LG Youtube kanalındaki farklı içerikleri izleme şansınız da var. Tüm LG resmi sosyal medya hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Facebook: LGTurkiye
  • Instagram: lgturkiye
  • Twitter: lgturkiye
  • Youtube: LGTurkiye
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