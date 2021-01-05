LG müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan LG mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Bununla beraber, satın almak istediğiniz ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak için veya satın aldığınız ürünlerle ilgili şikayetlerinizi aktarmak için LG müşteri hizmetleriyle iletişim ihtiyacı doğabilir. Bu yüzden faydalı olabilecek tüm LG iletişim numaralarını sizler için derledik. İşte LG iletişim bilgileri ve tüm detaylar... LG Müşteri Hizmetleri LG TV müşteri hizmetleri danışma hattı haftanın her günü 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet verir. LG TV müşteri hizmetlerini arayarak ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili detay bilgileri öğrenebilir, satın alma sırasındaki problemlerinizi kolayca çözüme ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, satın alma sonrası garanti ve servis hizmetleri hakkında destek alabilirsiniz; dilek, öneri ve şikayetlerinizi müşteri temsilcisine aktarabilirsiniz. Müşteri temsilcileri daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla danışma hattı telefon numarası aracılığıyla 365 gün destek verir. LG çağrı merkezinin iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz:

LG müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 6 543 LG Garanti Servis Adres ve Telefon Numaraları Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde LG garanti merkezleri mevcuttur. Ayrıca LG garanti servislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır. Aşağıda bazı büyük illerdeki LG garanti telefon numarası ve adreslerini bulabilirsiniz: Ankara İklim Soğutma LG Garanti Servisi Adres: İlkadım Mah. Sinan Cad. No:91/A Dikmen, Ankara 06450

Telefon: 0 312 480 77 78 İstanbul (Anadolu) Savaş Soğutma LG Garanti Servisi Adres: Zeynep Kamil Mah. Takatuka Yokuşu Sok. Yıldız Apt. No:16/A, İstanbul 34668

Telefon: 0 216 334 5113 İstanbul (Avrupa) Kafkas Elektronik LG Garanti Servisi Adres: Hareket Ordusu Sok. No:20 Bahçelievler İstanbul 34147

Telefon: 0 212 556 65 43 Bursa Marmara Soğutma LG Garanti Servisi Adres: Kurtoğlu Mah. Celebi Mehmet Bulvarı Akarsu Apt. No: 11/B Yıldırım, Bursa 16360

Telefon: 0 224 326 43 55 Antalya Ebo Teknik Klima LG Garanti Servisi Adres: Çaybaşı Mah. 1355 Sok. Levent Apt. No: 4/B Muratpaşa, Antalya 07230

Telefon: 0 242 312 90 58 Adana Aytaç Ayazseven Elektroteknik LG Garanti Servisi Adres: Sucuzade Mah. Saydam Cad. No: 122, Adana 01030

Telefon: 0 322 352 08 10 Trabzon Mustafa Günaydın-Günaydın Kardeşler Elektronik LG Garanti Servisi Adres: Aydınlıkevler Mah. Hasanpaşa Cad. 609 Nolu Sok. No:11/A, Trabzon 61000

Telefon: 0 462 333 99 33 İzmir Seray Klima LG Garanti Servisi Adres: Halkapınar Mah. 1203/8 Sok. No:10F, İzmir 35000

Telefon: 0 232 441 82 13 Konya Çalışkan Ticaret LG Garanti Servisi Adres: Yeni Belediye İş Merkezi No:30 Beyşehir, Konya 42700

Telefon: 0 332 512 48 68 LG, müşterilerine daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verme amacı doğrultusunda garanti servislerinin sayısını sürekli günceller. Size en yakın LG garanti servisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak konumu ve ürünü seçmeniz yeterlidir. Ayrıca açılacak olan harita üzerinden sizlere uygun uzaklığı ayarlayarak arama yapmanız da mümkün. Tüm LG garanti servis adres ve telefon numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ! LG Genel Merkez Adres ve Telefon Numarası LG, genel merkezi Güney Kore'de olan ve dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi bulunan bir markadır. Türkiye genel merkezi ise İstanbul'un Şişli semtinde yer alır ve hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Konumu itibariyle oldukça ulaşılabilirdir. Genel merkezin LG telefon numarası ve detaylı adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

LG genel merkez adres: Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza K:7 Okmeydanı / Şişli / İstanbul

LG İletişim no: 0212 314 52 52 LG Whatsapp Destek Hattı LG markası için en kolay iletişim kanallarından birisi de Whatsapp destek hattıdır. Bu hat aracılığıyla müşteri hizmetlerini aramaya veya genel merkeze gitmeye gerek kalmadan hızlıca sorularınızı LG danışmanlarına iletebilirsiniz. Bunun için web sitesinin Whatsapp destek hattı sekmesine tıklamanız ve müşteri temsilcisi ile uygulama üzerinden iletişim kurmanız yeterlidir. Müşteri danışma saniyeler içerisinde sorularınızı yanıtlayacaktır. İşte bu kadar basit! LG Whatsapp destek hattına bağlanmak için TIKLAYINIZ! LG Destek Formu Satın aldığınız bir ürünle ilgili soru veya şikayetleriniz olması durumunda LG e-posta yöntemiyle yetkililere ulaşabilirsiniz. Bunun için, LG e-mail sayfasına bağlanarak cihazınızın model numarası veya kategorisini seçmeniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gereklidir. Ardından ise soru başlığınız ile mesajınızı anlaşılır bir şekilde yazmanız yeterli olacaktır. LG yetkilileri, 24 saat içerisinde formda iletmiş olduğunuz iletişim numaranız üzerinden sizlere dönüş sağlayacaktır. LG e-mail destek formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!