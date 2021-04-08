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LG nesnelerin interneti ve akıllı araçlara yöneliyor

08.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore merkezli çalışan ve mobil bölümünü kapatan LG, hangi alanda yatırım yapmayı planlıyor? Birçok kişinin aklında şu anda bu soru var.

LG nesnelerin interneti ve akıllı araçlara yöneliyor

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan ve mobil bölümünü kapatan LG kullanıcıları üzdü. Şirket tarafından resmi web sitesi üzerinden yayınlanan bir basın bülteninde akıllı telefon sektöründen tamamen çekildiklerini ilan ettiler. Şirket dünya çapında tüm telefon işini kapatacaklarını belirtti. Yani bu bölgesel bir kapanma olmayacak.

Firma ile alakalı asıl merak uyandıran konu ise hangi alana yoğunlaşacaklarıydı. LG göründüğünden çok daha büyük bir şirket diyebiliriz. Onun mobil bölümünü kapatması zayıf olmasından kaynaklanmıyor. Tam aksine başka alanlara yatırım yapmak istediğini gösteriyor.

LG AKILLI ARAÇLARA VE NESNELERİN İNTERNETİNE ODAKLANACAK

Gelen son detaylara gören LG şirketi akıllı araçlar ve nesnelerin interneti gibi alanlara yoğunlaşacak. Bu tür konularda uzman olan şirket sayısı gerçekten de çok az. Firma bunun farkında olduğu için böyle bir yatırım yapma kararı aldı.

Apple, Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi şirketler akıllı telefon sektörünü domine ediyor. Bunlarla rekabet etmek gerçekten de neredeyse imkansız. LG bu durumun farkında olduğu için kendisini daha yeni bir alana yönlendirdi. Mesela nesnelerin interneti çok az büyük şirket tarafından ilgi odağı haline getirildi.

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Genel detaylara bakıldığında firmanın aynı zamanda 6G üzerinde de yoğunlaşacağı söyleniyor. 31 temmuz tarihine kadar akıllı telefon birimini kapatacak olan marka, bakalım yeni başarılara imza atabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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