LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu göründü

Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce katlanabilir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu görücüye çıkarmıştı. Henüz ismi bile netleşmemiş olan model için Güney Koreli teknoloji devinin 2000 dolar civarında bir etiket belirlediği iddia edilmişti.

Samsung’un ardından bir başka Güney Koreli üretici LG’nin de katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli ortaya çıktı.

Lets Go Digital üzerinden yayınlanan görsellerle birlikte LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelinin tasarımı da netleşmiş oldu. Bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselden de anlaşılacağı üzere LG’nin tasarımı Samsung’dan çok daha farklı. Samsunda ekranla birlikte kasa da katlanırken, LG’nin tasarımında ise ekran, kasanın etrafına doğru sarılıyor.

Sonuçta katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar çok yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu çizgide henüz bir tasarım trendi benimsenmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde farklı firmaların daha değişik tasarımlarıyla da karşılaşacağız.

Burada önemli olan nokta, kullanıcıların hangi telefonu benimseyecekleri. Tabi ki burada üreticilerin belirleyecekleri etiket fiyatının da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Samsung’un belirlediği 2000 dolarlık etiketle bu segmentte başarılı olması pek de mümkün değil. Kısaca özetlemek gerekirse, bu segmette en uygun fiyatı sunan üretici, katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarının da zirvesine yerleşecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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