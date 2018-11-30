HABER

LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:16 | Son Güncelleme

Samsung’un ardından LG de katlanabilir ekranlı akıllı telefonu için geri sayıma geçmiş durumda. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu göründü

Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce katlanabilir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu görücüye çıkarmıştı. Henüz ismi bile netleşmemiş olan model için Güney Koreli teknoloji devinin 2000 dolar civarında bir etiket belirlediği iddia edilmişti.

Samsung’un ardından bir başka Güney Koreli üretici LG’nin de katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli ortaya çıktı.

Lets Go Digital üzerinden yayınlanan görsellerle birlikte LG’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelinin tasarımı da netleşmiş oldu. Bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselden de anlaşılacağı üzere LG’nin tasarımı Samsung’dan çok daha farklı. Samsunda ekranla birlikte kasa da katlanırken, LG’nin tasarımında ise ekran, kasanın etrafına doğru sarılıyor.

Sonuçta katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar çok yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu çizgide henüz bir tasarım trendi benimsenmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde farklı firmaların daha değişik tasarımlarıyla da karşılaşacağız.

Burada önemli olan nokta, kullanıcıların hangi telefonu benimseyecekleri. Tabi ki burada üreticilerin belirleyecekleri etiket fiyatının da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Samsung’un belirlediği 2000 dolarlık etiketle bu segmentte başarılı olması pek de mümkün değil. Kısaca özetlemek gerekirse, bu segmette en uygun fiyatı sunan üretici, katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarının da zirvesine yerleşecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

Samsung ve Niantic Harry Potter oyunu yapacak

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Geleceğe hazır siber güvenlik Geleceğe hazır siber güvenlik
Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyorQualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung lg

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter CEO’su yalan mı söyledi?

Twitter CEO’su yalan mı söyledi?

Geleceğe hazır siber güvenlik

Geleceğe hazır siber güvenlik

Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

İşte HMD’nin yeni modeli; Nokia 8.1!

İşte HMD’nin yeni modeli: Nokia 8.1!

iPhone XR çıktığı günden beri en çok satan iPhone!

iPhone XR çıktığı günden beri en çok satan iPhone!

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 neler getiriyor?

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 neler getiriyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.