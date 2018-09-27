LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!

Koreliler tarafından geliştirilen LG V40 ThinQ, tam 5 kamera ile geliyor!

Korelilerin yeni telefonu 5 kamerayla geliyor!

1 / 10 Korelilerin geliştirdiği yeni telefon 5 kamerayla geliyor!

2 / 10 Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte bu yılın merakla beklenen telefonlarından biri olan V40 ThinQ için resmi teaser videosu, şirket yetkilileri tarafından yayınlandı.

3 / 10 30 saniyelik tanıtım videosuyla birlikte yeni amiral gemisi hakkında önemli ipuçları veren LG, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 / 10 Yayınlanan kısa tanıtım videosunda da göreceğiniz gibi LG V40 ThinQ modelinde yer alacak olan kamera kurulumları yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

5 / 10 Arka tarafta yan yana konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan yeni amiral gemisi, ön tarafta ise çift kamera kurulumuyla kullanıcıları karşılayacak.

6 / 10 Paylaşılan tanıtım videosunda ayrıca telefonun arkasında bulunan V40 ThinQ yazısının yukarısında bir parmak izi okuyucu da gözümüze çarpıyor.

7 / 10 6.4 inç büyüklüğünde 3120×1440 piksel ekranın yer aldığı modelde Snapdragon 845 işlemci yer alıyor.

8 / 10 6/8 GB RAM seçeneklerinin olması beklenen modelde 128 GB dahili depolama birimi yer alacak.

9 / 10 16, 12 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde üç farklı kameranın arka tarafta, 8 ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki kameranın da ön tarafta yer aldığı modelde 3300 mAh büyüklüğünde batarya konumlandırılmış.