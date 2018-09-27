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LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Telefon almayı düşünenler için müjdeli haber geldi. LG'nin geliştirdiği yeni telefonuna ait ilk görüntüler internete düştü.

Koreliler tarafından geliştirilen LG V40 ThinQ, tam 5 kamera ile geliyor!

Korelilerin yeni telefonu 5 kamerayla geliyor!

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Korelilerin geliştirdiği yeni telefon 5 kamerayla geliyor!
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Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte bu yılın merakla beklenen telefonlarından biri olan V40 ThinQ için resmi teaser videosu, şirket yetkilileri tarafından yayınlandı.
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30 saniyelik tanıtım videosuyla birlikte yeni amiral gemisi hakkında önemli ipuçları veren LG, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yayınlanan kısa tanıtım videosunda da göreceğiniz gibi LG V40 ThinQ modelinde yer alacak olan kamera kurulumları yeniden gün yüzüne çıkartıldı.
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Arka tarafta yan yana konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan yeni amiral gemisi, ön tarafta ise çift kamera kurulumuyla kullanıcıları karşılayacak.
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Paylaşılan tanıtım videosunda ayrıca telefonun arkasında bulunan V40 ThinQ yazısının yukarısında bir parmak izi okuyucu da gözümüze çarpıyor.
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6.4 inç büyüklüğünde 3120×1440 piksel ekranın yer aldığı modelde Snapdragon 845 işlemci yer alıyor.
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6/8 GB RAM seçeneklerinin olması beklenen modelde 128 GB dahili depolama birimi yer alacak.
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16, 12 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde üç farklı kameranın arka tarafta, 8 ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki kameranın da ön tarafta yer aldığı modelde 3300 mAh büyüklüğünde batarya konumlandırılmış.
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G7 ThinQ modelinde gördüğümüz Google Asistan butonunun da hala yerini koruduğu LG V40, 4 Ekim tarihinde resmiyet kazanacak.
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