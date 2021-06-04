HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG Pay yakında herkesle vedalaşacak

LG Pay yakında herkesle vedalaşacak

04.06.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG akıllı telefon işinden ayrılırken şirket artık kaçınılmaz olanı duyuruyor: Kendi akıllı telefonları için başlattığı ödeme hizmetini kapatması gerekiyor.

LG Pay yakında herkesle vedalaşacak

LG, Nisan ayında, yıllarca süren zayıf donanım satışlarının ardından akıllı telefon işinden ayrıldığını duyurdu. Şirket, mevcut telefonlarını Android güncellemeleri ve güvenlik düzeltmeleriyle desteklemeye devam edeceğine söz verdi, ancak bazı akıllı telefonlarındaki en az bir özellik çok daha uzun sürmeyecek: LG Pay. Mesaj artık LG Pay web sitesinde görülebilir.

7

“LG Pay’in değerli bir müşterisi olduğunuz için teşekkür ederiz! LG Pay’in 2021’in geri kalanında aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve kullanımdan kaldırılacağını üzülerek bildiririz.” LG Pay’in kapanması için somut bir tarih yok, ancak LG Pay kullananlar LG telefonlarında her zaman Google Pay’e geçebilirler. LG Telefonlarının LG Pay’de desteklediği manyetik şerit özelliği artık Google Pay’de desteklenmeyecek.

Samsung, yıllardır amiral gemisi akıllı telefonlarında aynı özelliği sunsa da artık Galaxy S21 serisinden itibaren sunmuyor. NFC terminalleri, Samsung Pay’in ilk piyasaya sürüldüğü 2015’te olduğundan çok daha yaygın. LG, Google ve Samsung’un ödeme uygulamalarına rakip olmak için ilk olarak 2017’de kendi ödeme hizmetini başlattı.

2018’de, hizmet daha yeni orta sınıf cihazlara indirildi ve ödeme hizmetinin Amerika Birleşik Devletleri’nde manyetik şeritli terminaller desteğiyle başlaması 2019 yazında gerçekleşmişti. Hizmeti kullananlar uzun yıllar boyunca keyifle yararlanamadan LG’nin mobil sektöründen çekilmesiyle veda etmek durumunda kalacak.

Huawei MatePad tablet serisini üç yeni modelle genişletti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Realme C21Y sertifikaları aldıRealme C21Y sertifikaları aldı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.