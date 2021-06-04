LG Pay yakında herkesle vedalaşacak

LG, Nisan ayında, yıllarca süren zayıf donanım satışlarının ardından akıllı telefon işinden ayrıldığını duyurdu. Şirket, mevcut telefonlarını Android güncellemeleri ve güvenlik düzeltmeleriyle desteklemeye devam edeceğine söz verdi, ancak bazı akıllı telefonlarındaki en az bir özellik çok daha uzun sürmeyecek: LG Pay. Mesaj artık LG Pay web sitesinde görülebilir.

“LG Pay’in değerli bir müşterisi olduğunuz için teşekkür ederiz! LG Pay’in 2021’in geri kalanında aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve kullanımdan kaldırılacağını üzülerek bildiririz.” LG Pay’in kapanması için somut bir tarih yok, ancak LG Pay kullananlar LG telefonlarında her zaman Google Pay’e geçebilirler. LG Telefonlarının LG Pay’de desteklediği manyetik şerit özelliği artık Google Pay’de desteklenmeyecek.

Samsung, yıllardır amiral gemisi akıllı telefonlarında aynı özelliği sunsa da artık Galaxy S21 serisinden itibaren sunmuyor. NFC terminalleri, Samsung Pay’in ilk piyasaya sürüldüğü 2015’te olduğundan çok daha yaygın. LG, Google ve Samsung’un ödeme uygulamalarına rakip olmak için ilk olarak 2017’de kendi ödeme hizmetini başlattı.