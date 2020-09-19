LG Q31 sahneye çıkıyor

LG giriş seviyesindeki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin son modeli ise Q31 oldu. Özellikleri itibariyle giriş seviyesine hitap eden modelde MediaTek tarafından geliştirilen HelioP22 yonga seti yer alıyor.Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB.

13MP’lik ana kameraya 5MP’lik ultra geniş açılı kameranın eşlik ettiği bir modülle gelen telefonun ön kamerası ise 5MP. LG Q31 145 gram ağırlığında ve 147.9 x 71 x 8.7mm ölçülerinde. Damla çentik tasarımıyla gelen telefonda hayli kalın çerçeveler hakim. Özellikle telefonun alt kısmında yer alan çerçevenin hayli kalın olduğu söylenebilir.

LG’nin ilk etapta kendi ülkesi Güney Kore’de satışa sunacağı modelin en etkileyici yönü ise fiyatı. LG bu cihaz için 180 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. 25 Eylül’de satışa çıkacak telefon için ön siparişler şimdiden başladı.

Bu arada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu fiyattan daha uyguna satılan Çinli modeller mevcut. Burada tercih tamamen kullanıcıya kalmış durumda. Eğer Çinli bir telefon markası kullanmak istemiyorum diyorsanız, LG’nin sunduğu bu uygun fiyatlı modeli değerlendirebilirsiniz.

Tabi ki bu telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Çünkü LG her çıkarttığı yeni modeli Türkiye’ye getirmiyor.

Fortnite Ray Tracing özelliğine kavuştu oyun seviye atladı!

