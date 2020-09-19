HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG Q31 sahneye çıkıyor

LG Q31 sahneye çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

LG’nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli tanıtıldı. İşte LG Q31 özellikleri ve fiyatı.

LG Q31 sahneye çıkıyor

LG giriş seviyesindeki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin son modeli ise Q31 oldu. Özellikleri itibariyle giriş seviyesine hitap eden modelde MediaTek tarafından geliştirilen HelioP22 yonga seti yer alıyor.Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB.

13MP’lik ana kameraya 5MP’lik ultra geniş açılı kameranın eşlik ettiği bir modülle gelen telefonun ön kamerası ise 5MP. LG Q31 145 gram ağırlığında ve 147.9 x 71 x 8.7mm ölçülerinde. Damla çentik tasarımıyla gelen telefonda hayli kalın çerçeveler hakim. Özellikle telefonun alt kısmında yer alan çerçevenin hayli kalın olduğu söylenebilir.

LG’nin ilk etapta kendi ülkesi Güney Kore’de satışa sunacağı modelin en etkileyici yönü ise fiyatı. LG bu cihaz için 180 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. 25 Eylül’de satışa çıkacak telefon için ön siparişler şimdiden başladı.

Bu arada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu fiyattan daha uyguna satılan Çinli modeller mevcut. Burada tercih tamamen kullanıcıya kalmış durumda. Eğer Çinli bir telefon markası kullanmak istemiyorum diyorsanız, LG’nin sunduğu bu uygun fiyatlı modeli değerlendirebilirsiniz.

Tabi ki bu telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Çünkü LG her çıkarttığı yeni modeli Türkiye’ye getirmiyor.

Fortnite Ray Tracing özelliğine kavuştu oyun seviye atladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?
Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak
Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak
WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?
WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?
Xiaomi Mi 10T Pro Avrupa’da satışa sunuldu
Merakla bekleniyordu! Avrupa’da satışa sunuldu
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık!
Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor iddiası!
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor iddiası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.