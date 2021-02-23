LG Rollable askıya mı alınıyor? LG'den yanıt geldi

LG Rollable, çevrim içi gerçekleştirilen CES 2021 kapsamında LG'nin düzenlediği etkinliğe damgasını vurdu. LG'nin yuvarlanabilir ekrana sahip olduğu görünen ve bu yönüyle Oppo X 2021'e oldukça benzeyen telefonun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Ancak bir haber kaynağı aracılığıyla LG Rollable'ın askıya alınabileceği iddiası ortaya çıktı. Bu iddia, katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir boyut kazandırabilecek telefonu bekleyenleri biraz şaşırttı. LG'den ise iddialara karşı cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

LG ROLLABLE'IN ASKIYA ALINDIĞINI REDDETTİ

The Verge'ün haberine göre, LG Electronics, şirketin yeniden boyutlandırılabilir ekranlı telefonu olan LG Rollable'ın askıya alınmadığını söyledi. Bir LG sözcüsü ise "Gelecekteki mobil ürünlerle ilgili böyle bir kararın varlığını kesinlikle reddedebilirim" açıklamasında bulundu. LG, açıklamalara rağmen Rollable'ı askıya almaya karar verdiyse, bunu telefonu daha iyi bir hale getirmek için yapmış olabilir. Zira yapılacak her değişiklik siz de takdir edersiniz ki iptal anlamına gelmez.