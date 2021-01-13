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LG Rollable CES fuarında ortaya çıktı

13.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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LG Rollable CES fuarında ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin bir süredir katlanabilir akıllı telefon üzerine çalıştığını daha önce çıkan sızıntılardan öğrenmiştik. Günümüzün yeni trendlerinden birisi olan katlanabilir telefonların karşısına kendi cihazını çıkartmayı planlayan markanın, LG Rollable cihazını teknoloji fuarı CES 2021’de tanıtması bekleniyordu.

Öğrenilen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi LG’nin bu yeni telefonu şu anda seri üretim aşamasına başlamış durumda. 2021 yılının ilk yarısında tanıtılması beklenen LG Rollable, markanın amiral gemisi sınıfına dönüşü anlamına da geliyor.

KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLARA YENİ RAKİP: LG ROLLABLE

Adının LG Rollable olması beklenen katlanabilir akıllı cihaz hakkında çok fazla bilgi olmasa da Güney Koreli bir diğer teknoloji devi Samsung’un Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip ve Çin’li teknoloji devi Huawei’nin Huawei Mate X gibi modellerine rakip olabilir. Cihaz “keşfetmek için daha fazlası” sloganıyla iddialı bir duruş sergiliyor. Özellikleriyle ön plana çıkan cihazın fiyatı hakkında ise şimdilik net bir bilgi yok.

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Katlanabilir akıllı telefonlar fiyatlarının dudak uçuklattığı düşünüldüğünde LG Rollable’ın fiyatını da tahmin etmek güç. Ek olarak bu yılın ilerleyen günlerinde Türkiye pazarına da yakın zamanda giriş yapan Çinli bir diğer teknoloji şirketi TCL’in de katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon çıkartması bekleniyor.

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