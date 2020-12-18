LG Rollable tekrar gündemde: Fiyatı dudak uçuklattı!

LG Rollable genişleyebilir akıllı telefonu hakkında LG Wing'i tanıttığı etkinlikte ufak bir ipucu vermişti. Explorer Project olarak adlandırılan projeye dahil olduğu söylenen genişleyebilir akıllı telefonun ne zaman çıkacağı ise henüz kesin olarak bilinmiyor. Fakat bir sızıntı kaynağı, yakın geleceğin LG telefonuna dair bazı bilgiler sızdırmış durumda. Bu sızıntılarda genişleyebilir akıllı telefonun fiyatı da yer alıyor.

LG ROLLABLE FİYATI İLE DUDAK UÇUKLATTI

Sızıntılara göre LG Rollable fiyatı ile dudak uçuklatıcı bir çıkış gerçekleştirecek. İddialara bakılırsa LG'nin genişleyebilir telefonu 2.359 dolarlık bir fiyat ile gelecek. Bu sektör içinde oldukça yüksek bir fiyat olarak değerlendiriliyor. Telefonun fiyatının dışında özelliklerine dair de bazı sızıntılar mevcut.

GENİŞLEYEBİLEN LG TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

LG Rollable'ın özellikleri arasında iddialara göre, 6.8 inçlik bir ekran var. Bu ekran genişlediğinde 7.4 inç boyutuna ulaşıyor. Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacağı söylenen telefonun, 16 GB RAM takviyesi ile geleceği belirtiliyor. Henüz isminin belli olmadığı ancak sektör içinde LG Rollable olarak isimlendirilen telefonun 4.200 mAh gücünde bir pil ile geleceği tahmin ediliyor. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde.

