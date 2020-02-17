LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

İlerleyen yıllardaki akıllı telefonların belki de iki ayrı kategoriye ayrılabileceği söyleniyor. Katlanabilir telefon tanıtımı konusunda son derece başarılı olan Samsung, geçtiğimiz gün yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip’i UNPACKED etkinliğinde herkese gösterdi Samsung’un yanı sıra birçok büyük şirket de bu teknoloji üzerine çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket, katlanabilir ekranları katlamaktan ziyade onları rulo gibi yuvarlamak için yeni teknolojiler buluyor. Bununla ilgili daha önce de çalışmalarını yürüten şirket, farklı bir tasarımla geldi. LG’nin patentindeki cihazın ekranını çıkarmak için her iki kenarı da birbirinden ayırmak gerekiyor.

Şirketin yayınlamış olduğu patent görsellerden görülebildiği üzere LG’nin akıllı telefonu, kullanıcının ihtiyacına göre ekran boyutuna sahip oluyor. Ayrıca patentte yer alan bilgilere göre ekranda bulunan herhangi bir içeriğin boyutu da kullanıcının ekranı hangi boyuta getirdiğine göre şekillenebilecek. Bu yöntem, cihazda bulunan ve ekranın ne kadar açıldığını tespit edebilen bir sensör ile kullanım olanağına sahip.

LG son derece iyi patentler ile kullanıcıların gönlünü kazanmayı başarıyor. Sizce şirketin bu yeni rulo şeklindeki yuvarlanabilen ekran patenti kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak?

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