HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi LG rulo ekran patenti, birçok kişi tarafından yoğun ilgi gördü şirketin ilerleyen yıllarda katlanabilir ekranlar ile ilgili yeni çalışmalar yürüteceği söyleniyor.

LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

İlerleyen yıllardaki akıllı telefonların belki de iki ayrı kategoriye ayrılabileceği söyleniyor. Katlanabilir telefon tanıtımı konusunda son derece başarılı olan Samsung, geçtiğimiz gün yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip’i UNPACKED etkinliğinde herkese gösterdi Samsung’un yanı sıra birçok büyük şirket de bu teknoloji üzerine çalışmalarını hızlandırdı.
Şirket, katlanabilir ekranları katlamaktan ziyade onları rulo gibi yuvarlamak için yeni teknolojiler buluyor. Bununla ilgili daha önce de çalışmalarını yürüten şirket, farklı bir tasarımla geldi. LG’nin patentindeki cihazın ekranını çıkarmak için her iki kenarı da birbirinden ayırmak gerekiyor.

Şirketin yayınlamış olduğu patent görsellerden görülebildiği üzere LG’nin akıllı telefonu, kullanıcının ihtiyacına göre ekran boyutuna sahip oluyor. Ayrıca patentte yer alan bilgilere göre ekranda bulunan herhangi bir içeriğin boyutu da kullanıcının ekranı hangi boyuta getirdiğine göre şekillenebilecek. Bu yöntem, cihazda bulunan ve ekranın ne kadar açıldığını tespit edebilen bir sensör ile kullanım olanağına sahip.

LG son derece iyi patentler ile kullanıcıların gönlünü kazanmayı başarıyor. Sizce şirketin bu yeni rulo şeklindeki yuvarlanabilen ekran patenti kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak?

Xiaomi Mi 10 Pro en iyi fotoğraf çeken telefon oldu!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Microsoft her şeyi gözler önüne serecekMicrosoft her şeyi gözler önüne serecek
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg rulo ekran patenti

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung taşınabilir monitör ile ilgili ar-ge faaliyeti yürütüyor

Samsung'dan yeni hamle! Çalışmalar başladı

Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı

Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı

Linux işletim sistemi yoğun talep görüyor

Linux'a yoğun talep

Google kafaları karıştırdı

Google kafaları karıştırdı

Microsoft bu etkinlikte hem konsolu hem yeni oyunlarını tanıtacak

Microsoft her şeyi gözler önüne serecek

Nintendo Switch oyunlarında Blockbuster indirimleri başladı

Nintendo Switch'te Blockbuster indirimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.