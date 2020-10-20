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LG Snapdragon 875 için kolları sıvadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün köklü isimlerinden biri olan LG Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 875 yonga seti ile gelecek bir model üzerinde çalışıyor.

LG Snapdragon 875 için kolları sıvadı

Bir dönem akıllı telefon pazarındaki isimlerden olan LG, şu sıralar kabuğuna çekilmiş durumda. Yıllık bazda çıkardığı model sayısını iyiden iyiye düşüren Güney Koreli şirket, artık üst segmente hitap eden modeller de çıkarmıyor. Hatırlanacağı üzere bu yıl içerisinde satışa çıkan LG modellerinde de ağırlıklı olarak orta segment yongalar kullanılmıştı.

LG SNAPDRAGON 875 İLE ÜST SEVİYEYE GERİ DÖNÜYOR

Elbette bu durumun temel nedeni kullanıcılara daha uygun fiyatlı seçenekler sunabilmek. Fakat duruma LG özelinde baktığımızda fiyat tarafında çok da uygun seçeneklerin olmadığını söyleyebiliriz.
Güney Kore‘den sızdırılan son bilgilere göre LG üst seviye model statüsüne geri dönmek için kolları sıvamış durumda.

Bilindiği üzere Qualcomm 5nm geliştirme sürecine dayanan yeni üst seviye yongasını önümüzdeki Aralık ayında çıkartacak. Bu yonga seti için şimdiden Xiaomi, Samsung, Oppo gibi önde gelen üreticiler sıraya girmiş durumda.

Fakat listede sürpriz bir isim de bulunuyor. İddialara göre LG de Qualcomm‘un yeni nesil yongasıyla bir model üretmek istiyor. Bu da LG‘nin tekrardan üst seviye modeller üreteceği anlamına geliyor.
Elbette bu modelin Kore dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı da ayrı bir soru işareti.

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