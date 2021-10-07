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LG tekrar mobil pazara mı girecek? Dikkat çeken iddia

07.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi LG, bir süre önce yaptığı açıklama ile akıllı telefon üretimini sonlandırdığını açıklamıştı. Şimdi bazı kaynaklar, LG’nin tekrardan akıllı telefon üreteceğini iddia ediyor.

LG tekrar mobil pazara mı girecek? Dikkat çeken iddia

Pazarın köklü isimlerinden biri olan Güney Koreli üretici son yıllarda istikrarsız bir tablo çiziyordu. Çinli üreticilerin küresel pazarda güç kazanmasıyla birlikte LG ve HTC gibi isimler büyük güç kaybetti. Nitekim bu güç kaybı büyük maddi zararları da beraberinde getirdi.

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LG TEKRAR AKILLI TELEFON ÜRETEBİLİR

Peki gelelim asıl soruya LG tekrardan sahalara dönecek mi? Şu sıralar Güney Kore’deki pek çok kaynak LG’nin tekrardan akıllı telefon üreteceğini iddia ediyor. Elbette bu şimdilik bir iddiadan ibaret. Fakat altı doldurulamayacak bir iddia değil.

Hali hazırda LG’nin güçlü bir altyapısı var. Yani üst segment olmasa bile orta ve giriş segmentindeki ucuz cihazlarla kendisine tekrardan bir pay edinebilir.

Buradaki önemli nokta ise LG’nin hangi pazarlarda boy göstereceği. Malum şu anda Asya pazarı Çinli üreticiler tarafından domine ediliyor. Bu açıdan bakıldığında ABD pazarı LG için önemli bir fırsat olabilir. Tabii ki bu noktada da fiyat performans oranı ön plana çıkacaktır.

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Dipnot olarak tekrardan hatırlatalım. LG tarafından bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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akıllı telefon
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