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LG telefon fiyatlarını düşürüyor mu?

15.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarının en köklü isimlerinden biri olan LG geçtiğimiz günlerde mobil pazardaki faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştı. Aslında bu açıklama pek çok kişi için sürpriz olmadı. Çünkü LG’de özellikle mobil kanatta işlerin pek iyi gitmediği biliniyordu.

LG telefon fiyatlarını düşürüyor mu?

Buna rağmen LG’nin son dönemde yeni modeller tanıtması, kullanıcıların Güney Koreli üretici hakkındaki düşüncelerini değiştirmişti. Fakat beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi.

Güney Koreli üretici yaptığı açıklamada mobil pazardan çekildiğini belirtmişti. Sonuç olarak LG’nin pazardan çekildiğini açıklamasıyla bir devir de kapanmış oldu.

Peki LG’nin halihazırda satışta olan telefonları ne olacak? Açıkçası bu durum biraz soru işareti. Ancak bazı LG modellerinin fiyatlarını düştüğü bildirildi.

LG İNDİRİM YAPTI

Aktarılan bilgilere göre, özellikle son dönemde satışa sunulan ve etiketi hayli yüksek olan modellerde dikkat çeken indirimler gerçekleşti. Pazarın geneline bakıldığında LG modellerinin fiyatları avantajlı gibi görünüyor. Özellikle de T şeklindeki yapısıyla dikkat çeken Wing modeli.

Yine de yaşanan indirimin, geçici bir fiyat indirimi olabileceğini ve fiyatın normale dönebileceğini unutmamak gerek. Zira LG'den akıllı telefon sektöründen çekildiğinden dolayı indirim yaptığına yönelik herhangi bir resmi bildirim yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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