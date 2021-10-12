HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG, TikTok uygulamasını televizyonlarına getiriyor

LG, TikTok uygulamasını televizyonlarına getiriyor

12.10.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’un Samsung TV’ler, Android TV ve Fire TV için akıllı TV uygulamaları şimdiye kadar Avrupa ülkelerinde mevcuttu. Şimdi LG markası da TikTok uygulamasını televizyonlarına eklemeye başlayacak.

LG, TikTok uygulamasını televizyonlarına getiriyor

Instagram ve Facebook gibi rakiplerle mücadele eden TikTok, popüleritesini gittikçe artırdı. Kısa süreli video formatı ile popüler olan uygulama son yılların en popüler uygulaması haline geldi. Uygulama artık televizyonlarda da karşımıza çıkacak.

TikTok’ta açık buldular, 20 bin dolarlık ödülü reddettiler!TikTok’ta açık buldular, 20 bin dolarlık ödülü reddettiler!

TELEVİZYONDA TIKTOK DÖNEMİ

TikTok’un dikey mobil görüntüleme için optimize edildiği göz önüne alındığında uygulama oturma odası televizyonlarında harika görünmeyecektir. Ancak TikTok’un akıllı TV uygulamalarıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştığı ortada.

Son hamlelerine bakılırsa şirketin TV izlemeyle ilişkili daha yüksek reklam oranlarından yararlanmaya çalıştığı anlaşılıyor. Halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan uygulama bununla yetinmemiş görünüyor. En son yayınlanan raporlar ABD’den gelen kısıtlamalara rağmen uygulamanın yükseliş trendinde olduğunu gösterdi.

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 14 yaşından küçüklere sınırlamaTikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 14 yaşından küçüklere sınırlama

Bilim insanları duygusal zeka konusunda yepyeni sonuçlar elde etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
Apple Watch Series 6 rafa kalktıApple Watch Series 6 rafa kalktı
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.