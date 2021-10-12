LG, TikTok uygulamasını televizyonlarına getiriyor

Instagram ve Facebook gibi rakiplerle mücadele eden TikTok, popüleritesini gittikçe artırdı. Kısa süreli video formatı ile popüler olan uygulama son yılların en popüler uygulaması haline geldi. Uygulama artık televizyonlarda da karşımıza çıkacak.

TELEVİZYONDA TIKTOK DÖNEMİ

TikTok’un dikey mobil görüntüleme için optimize edildiği göz önüne alındığında uygulama oturma odası televizyonlarında harika görünmeyecektir. Ancak TikTok’un akıllı TV uygulamalarıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştığı ortada.

Son hamlelerine bakılırsa şirketin TV izlemeyle ilişkili daha yüksek reklam oranlarından yararlanmaya çalıştığı anlaşılıyor. Halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan uygulama bununla yetinmemiş görünüyor. En son yayınlanan raporlar ABD’den gelen kısıtlamalara rağmen uygulamanın yükseliş trendinde olduğunu gösterdi.

Bilim insanları duygusal zeka konusunda yepyeni sonuçlar elde etti

