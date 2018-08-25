LG TONE Platinum SE, IFA 2018’de tanıtılacak

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni kulaklığı TONE Platinum SE’yi resmen tanıttı. LG’nin Google Assistant destekli ilk kulaklığı olan TONE Platinum SE, bu yeni eklenti sayesinde dikkat çekici özelliklere kavuşuyor. Bu özelliklerin başında eş zamanlı çeviri yapabilme geliyor.
TONE Platinum SE kullanıcılarının Google Assistant’ı etkinleştirmek için “OK Google” sesli komutunu vermeleri gerekmiyor. Bunun yerine kulaklığın üzerinden bulunan butona basmaları yeterli oluyor.
LG’nin yeni kulaklığı kullandığı dinamik sürücüler sayesinde güçlü bas verirken, dengelenmiş armatür sürücüleri sayesinde de daha yüksek frekanslı, kaliteli sesler sunabiliyor.
TONE Ultra SE’nin bir diğer dikkat çekici özelliği de harici mono hoparlöre sahip olması. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir yandan kulaklıktan gelen sesi duyarken bir yandan da çevrelerindeki sesi dinleyebiliyor.
LG’nin TONE serisindeki yeni kulaklıkları ile ilgili çıkış tarihi ve fiyat gibi detayları IFA 2018’de açıklaması bekleniyor.
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