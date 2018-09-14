LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

LG, G7 ailesi ile ThinQ adını yeni telefonlarına eklemeye başlamıştı. Yapay zeka ile güçlendirilen ThinQ ailesine çok yakında V40 ThinQ’in katılacağı söyleniyordu. Bugün ise LG cephesinden V40 ThinQ için ilk açıklama geldi.

Arka bölümde 3 ön bölümde ise 2 kamera yani toplamda 5 kamera ile gelecek olan LG V40 ThinQ, Huawei’nin P20 Pro modeline kafa tutacak gibi görünüyor. Telefonun arka bölümündeki kameralar; 12 megapiksel (f/1.5) + 16 megapiksel (f/1.9) + 12 megapiksel (f/2.4) çözünürlüğünde olacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alması beklenen V40 ThinQ, 6.4 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. V40 ThinQ’in 6.4 inçlik ekranı 19.5:9 oranında ve 3120×1440 piksel çözünürlüğünde olacak. Bu ekran LG G7 ThinQ’teki LCD yerine P-OLED panelden oluşacak.

LG’nin merakla beklenen bu telefonu 3 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Amiral gemisi modellerinden umduğunu bulamayan LG, V40 ThinQ ile ezber bozacak gibi görünüyor.

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