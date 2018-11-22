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LG V40 ThinQ için Android Pie geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

LG’nin kısa süre önce satışa sunduğu çentikli tasarıma sahip 3 ana kameralı amiral gemisi modeli LG V40 ThinQ yakında bir zamanda Android Pie’a güncellenebilir. İşte detaylar.

LG V40 ThinQ için Android Pie geliyor

Google Android Pie’ın kararlı sürümünü yayınlayalı oldukça uzun bir zaman geçti. Bu süre zarfında bazı üreticiler, üst segmentteki modellerini Android 9’a yükseltse bile, hala genel kullanım oranı yüzde 1’in üzerine çıkmış değil.

Güncellemeler konusunda hızlı davranan üreticiler olduğu gibi, işi ağırdan alan, üst segment modellerini bile henüz Android Pie’a yükseltmeyen isimler de mevcut. Nitekim LG de bunlardan biri.
Güney Koreli üretici Android Pie güncellemeleri konusunda aynı Samsung gibi işi ağırdan alıyor. Bu açıdan iki Güney Koreli şirketin fena halde çuvalladıkları inkar edilemez. LG cephesinde Android 9.0 kullanan sadece bir model varken (LG G7 One), Samsung cephesinde ise henüz Android Pie’a terfi etmiş bir model yok.

Şimdi LG tarafında bir model daha Android Pie’a yükseltilecek. Bu model sizlerin de tahmin edebileceği üzere LG V40 ThinQ.

Bilindiği üzere LG V40 ThinQ, Güney Koreli üreticinin en son amiral gemisi modeli. LG’nin 3 ana kameraya sahip ilk modeli olma özelliğini de taşıyan LG V40 ThinQ geçtiğimiz gün Geekbench testinde Android Pie sürümü ile görüntülendi. Bu da cihaz için Android 9 testlerinin başladığı anlamına geliyor.

Muhtemelen 2019 gelmeden V40 ThinQ için Android Pie yayınlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
LG V40 ThinQ Android Pie lg

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