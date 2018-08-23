LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ'in tanıtılmasına az bir süre kala görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellerden yola çıkarak az çok bizlerin neyi beklediği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz.
Daha öncesinden sızdırılan bilgiler doğrultusunda görsellerin doğru olabileceği bir gerçek. Ancak yine de bunların bir sızıntı ve gerçeği yansıtmayabileceğini de göz önünde bulundurmak gerek.
Telefonun en dikkat çeken kısmı bir çentik bulunmuyor gibi gözükmesi ancak buna benzer bir tasarım sene başında LG G7 ThinQ için de yapılmıştı. O yüzden görsel yanıltıcı olabilir. Telefonun 2 adet kamerası bulunuyor. Ancak bu iki kameranın henüz hangi işlev için kullanılacağı belirsiz.
LG V40 ThinQ sızdırıldı!
Telefonun alt kısmında bir hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişlerini mevcut. LG, daha önceki telefonlarında da ses sistemine önem verip reklamını yaptığından, kulaklık girişinin kaldırılmamış olmasına şaşırmamak gerek.
Cihazın yan taraflarında ise güç açma tuşu ve ve ses tuşları var. Ses tuşunun altındaysa bir tuş bulunmakta. Henüz bu tuşun ne işe yarayacağı belirsizliğini koruyor.
Son olarak arka tarafta cihazdaki en büyük yeniliğini görüyoruz. 3 lensten oluşan bir kamera kurulumu. Eğer telefonun önünde ve arkasında gördüğümüz tüm lensler kamera olarak kullanılacaksa, bu 5 ayrı kamerayla telefon dünyasında bir ilk olacak. Bakalım LG bizler için ne gibi sürprizler hazırlıyor hep beraber göreceğiz.
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