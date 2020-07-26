LG V60 ThinQ, DxOMark ekibine konuk oldu

LG’nin bu iddiası DxOMark ekibi tarafından değerlendirilmeye alındı.

Telefonların kameralarını inceleyen ve puanlayan DxOMark ekibi, şimdi de LG’nin yeni canavarını inceledi. 64 Megapiksel f/1.8 diyaframlı ana kamera + 13 Megapiksel süper geniş açılı f/1.9 diyaframlı kamera + Z Camera (ToF Receiver / Emitter) kamera kurulumu ile gelen telefon DxOMark ekibinden ortalama 100 puan almayı başardı.

Tek kameralı iPhone SE 2020‘nin bile 101 puan aldığı bu testten alınan 100 puan pek tatmin edici değil gibi görünüyor. Telefon fotoğraf bölümünden 103 puan ve video bölümünden ise 93 puan almayı başarıyor. Gece modu, kumlama ve geniş açı bölümünde adeta çuvallayan telefon, maalesef ki LG’nin yüzünü pek güldüremeyecek…

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