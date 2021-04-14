LG vazgeçiyor, o vazgeçmiyor! Karşınızda Güney Koreli 'telefon manyağı'

LG akıllı telefon üretimini durduracağını geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklamıştı. Böylece bir dönemin efsane markalarından biri akıllı telefon sektörüne veda etmişti. LG'nin veda edişi, LG akıllı telefon kullanan kullanıcılar başta olmak üzere pek çok akıllı telefon hayranını derinden etkiledi. Fakat 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo, bu karardan muhtemelen en çok etkilenen insan oldu. Çünkü o bir 'LG telefon manyağı'.
'LG telefon manyağı' olarak tanımlanan Ryu Hyun-soo, LG telefonlarını tasarımlarını ve yaratıcı işlevlerini sevdiği için kullanmaya başladığını ancak telefonların ses kalitesine aşık olduğunu söyledi. Ryu'nun evinde cihazlara ve bunları tamir etmek için parçalara ve araçlara ayrılmış bir odası dahi var. Yani o, LG telefon manyağı adının hakkını tam olarak veriyor.
Ryu Hyun-soo, parçalar hala tedarik edildiği sürece LG telefonlarını kullanmaya devam edeceğini belirtiyor. Ryu LG'nin telefon işinden ayrılmasını ise "LG, Samsung'la arayı kapatmak için acele etti, kaliteden ödün verdi. Sonra da bunun üstünü örtmek için tasarım ve diğer fonksiyonlara çok fazla odaklandı" cümlesiyle değerlendiriyor.
Ryu'nun LG'nin vedası için söyledikleri ise eminiz ki pek çok romantik ilişkide söylenmemiştir. Zira Ryu, “Bir Samsung telefonu akıllı bir arkadaş gibi ve bir Apple telefonu ise benim için bir kız arkadaş gibi. Bir LG telefon ise hayatımın iniş çıkışlarını paylaştığım bir arkadaşım gibi. Arkadaşın ayrıldığını görmek üzücü. Çok üzücü” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü paylaştı. LG ise akıllı telefon biriminin kapanış sürecinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanmasını bekliyor.
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