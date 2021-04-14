LG vazgeçiyor, o vazgeçmiyor! Karşınızda Güney Koreli 'telefon manyağı'

LG akıllı telefon üretimini durduracağını geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklamıştı. Böylece bir dönemin efsane markalarından biri akıllı telefon sektörüne veda etmişti. LG'nin veda edişi, LG akıllı telefon kullanan kullanıcılar başta olmak üzere pek çok akıllı telefon hayranını derinden etkiledi. Fakat 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo, bu karardan muhtemelen en çok etkilenen insan oldu. Çünkü o bir 'LG telefon manyağı'.

LG TELEFONLARININ SES KALİTESİNE AŞIK OLDU

'LG telefon manyağı' olarak tanımlanan Ryu Hyun-soo, LG telefonlarını tasarımlarını ve yaratıcı işlevlerini sevdiği için kullanmaya başladığını ancak telefonların ses kalitesine aşık olduğunu söyledi. Ryu'nun evinde cihazlara ve bunları tamir etmek için parçalara ve araçlara ayrılmış bir odası dahi var. Yani o, LG telefon manyağı adının hakkını tam olarak veriyor.

LG BIRAKSA DA O BIRAKMAYACAK

Ryu Hyun-soo, parçalar hala tedarik edildiği sürece LG telefonlarını kullanmaya devam edeceğini belirtiyor. Ryu LG'nin telefon işinden ayrılmasını ise "LG, Samsung'la arayı kapatmak için acele etti, kaliteden ödün verdi. Sonra da bunun üstünü örtmek için tasarım ve diğer fonksiyonlara çok fazla odaklandı" cümlesiyle değerlendiriyor.