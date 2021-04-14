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LG vazgeçiyor, o vazgeçmiyor! Karşınızda Güney Koreli 'telefon manyağı'

14.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli Ryu Hyun-soo, kendisini 'LG telefon manyağı' olarak tanımlıyor. 53 yaşındaki Ryu, bu tanımın gerçekten de hakkını veriyor. 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullanan 'LG telefon manyağı', LG üretimi durdurduktan sonra bile LG'den vazgeçmeyeceğini söylüyor.

LG vazgeçiyor, o vazgeçmiyor! Karşınızda Güney Koreli 'telefon manyağı'

LG akıllı telefon üretimini durduracağını geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklamıştı. Böylece bir dönemin efsane markalarından biri akıllı telefon sektörüne veda etmişti. LG'nin veda edişi, LG akıllı telefon kullanan kullanıcılar başta olmak üzere pek çok akıllı telefon hayranını derinden etkiledi. Fakat 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo, bu karardan muhtemelen en çok etkilenen insan oldu. Çünkü o bir 'LG telefon manyağı'.

LG telefon manyağı

LG TELEFONLARININ SES KALİTESİNE AŞIK OLDU

'LG telefon manyağı' olarak tanımlanan Ryu Hyun-soo, LG telefonlarını tasarımlarını ve yaratıcı işlevlerini sevdiği için kullanmaya başladığını ancak telefonların ses kalitesine aşık olduğunu söyledi. Ryu'nun evinde cihazlara ve bunları tamir etmek için parçalara ve araçlara ayrılmış bir odası dahi var. Yani o, LG telefon manyağı adının hakkını tam olarak veriyor.

LG telefon manyağı-2

LG BIRAKSA DA O BIRAKMAYACAK

Ryu Hyun-soo, parçalar hala tedarik edildiği sürece LG telefonlarını kullanmaya devam edeceğini belirtiyor. Ryu LG'nin telefon işinden ayrılmasını ise "LG, Samsung'la arayı kapatmak için acele etti, kaliteden ödün verdi. Sonra da bunun üstünü örtmek için tasarım ve diğer fonksiyonlara çok fazla odaklandı" cümlesiyle değerlendiriyor.

LG telefon manyağı-3

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'HAYATIMIN İNİŞ ÇIKIŞLARINI PAYLAŞTIĞIM BİR ARKADAŞ'

Ryu'nun LG'nin vedası için söyledikleri ise eminiz ki pek çok romantik ilişkide söylenmemiştir. Zira Ryu, “Bir Samsung telefonu akıllı bir arkadaş gibi ve bir Apple telefonu ise benim için bir kız arkadaş gibi. Bir LG telefon ise hayatımın iniş çıkışlarını paylaştığım bir arkadaşım gibi. Arkadaşın ayrıldığını görmek üzücü. Çok üzücü” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü paylaştı. LG ise akıllı telefon biriminin kapanış sürecinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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