LG ve Samsung karşı karşıya gelecek

Apple geçtiğimiz sene Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X modeliyle birlikte, IPS LCD ekrandan, OLED ekrana geçiş yapmıştı. Cupertino merkezli şirket, iPhone X modellerinde kullanacağı OLED panelleri ise sektördeki en büyük rakibi olan Samsung’dan temin etmişti. Hali hazırda OLED ekran pazarının yüzde 85’lik bir bölümünü elinde bulunduran Samsung, iPhone X’te kullanılacak olan OLED paneller için oldukça yüklü bir miktar talep etmişti.

Öyle ki Samsung’un talep ettiği ücretin iPhone X’in maliyetinin 3’te 1’ine denk geldiği iddia edilmişti. Nitekim iPhone Xs Max’ın ekran tamir ücreti için talep edilen 329 dolarlık ücreti göz önüne alırsak, Samsung’un Apple’dan OLED ekranlar için hayli yüksek meblağlar istediğini anlayabiliriz.

Samsung’un, OLED panel pazarındaki tekeline son vermek isteyen Cupertino merkezli şirket, bir başka Güney Koreli teknoloji devi LG ile masaya oturdu. Samsung’un haricinde LG’den de OLED ekran satın alma kararı veren Apple, LG’nin bu alanda yapacağı yatırımları da destekleme kararı aldı.