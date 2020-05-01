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LG Velvet canlı olarak görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

LG, 7 Mayıs’ta çevrimiçi bir etkinlikle piyasaya sürülmeyi planladığı LG VELVET 5G’nin temel özelliklerini ve tasarımını zaten paylaştı. Ancak telefon Vietnamlı bir kişi tarafından canlı canlı sızdırıldı.

LG Velvet canlı olarak görüntülendi

Hatırlarsanız telefonun daha önce tüm özellikleri de sızdırılmıştı. LG Velvet’in satışına başlanılacağı tarih ise 15 Mayıs 2020.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

LG Velvet 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip 20.5: 9 ekran gövde oranıyla birlikte geliyor. Telefonda OLED ekran bulunuyor. Telefon gücünü 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Telefon’da 8 GB RAM bulunacak, farklı RAM seçeneklerine yer verilip verilmediği henüz belli değil.

LG-Velvet-2

Telefonda 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens,5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörlü yer alacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik selfie kamerası bulunacağı tahmin ediliyor. Aşağıda telefonun Vietnamlı kişi tarafından sızdırılan fotoğrafları mevcut. Bakalım LG orta seviye modeller arasında kendisine yer bulabilecek mi ? Bildiğiniz gibi kurların artmasıyla birlikte ülkemizde orta seviye modellerin fiyatları oldukça arttı. 350 dolar’dan satılması beklenen telefonun ülkemizdeki fiyatı 2450 TL + vergiler olacak.

Bildiğiniz gibi bir telefon için ülkemizde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %25 – %40 – %50 (vergi matrahına göre), Katma Değer Vergisi (KDV): %18, TRT Bandrolü: %10 ve damga vergisi alınıyor. Bu na göre 2450 TL olan bir telefonun kabaca hesaplanan satış bedeli 4800 TL oluyor.

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