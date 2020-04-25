LG Velvet için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

LG dörtlü kamera kurulumunun vurgulandığı yeni bir video paylaştı. 15 saniyelik video bir podyumda ışıkların yanmasıyla başlıyor. Ardından alt alta dört adet kristal diziliyor. Kırmızı kristal ana kamerayı diğer kristaller yardımcı kameraları temsil ediyor. Bu renklerin tamamen farklı seçilmesi telefonun sahip olacağı renk seçeneklerini mi ima ediyor bilinmez ama videonun sonunda tanıtım tarihi açıklanıyor. LG Velvet 7 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak.
Aşağıda daha önce yayınlanan video mevcut. Bu videodan da anlaşıldığı kadarıyla LG Velvet akıllı telefonun arka panelinde 4 adet kamera mevcut. Bu dört kameranın hemen altında da bir adet led flaş mevcut. Ön kısımda yer alan ekranın ekran boyutu bilinmese de kenarları incelten kavisli bir yapıya şahit oluyoruz. Ön panelin ortasında bir hayli küçük olarak gözüken delikli kamera ve hemen sol çerçevede ses açma kapatma düğmeleri ile Google Asistan düğmesi yer alıyor. Sağ kısımda güç düğmesi yer alırken Sim kart yuvası üst kısma yerleştirilmiş.
LG Velvet’in alt kısmında ses 3.5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve üç delikli hoparlör ızgarası bulunuyor. Son olarak videonun 34. saniyesinde sağ alt köşede Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setinin logosu gözüküyor.
Bu da telefonun yeni nesil Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setini kullanacağını gösteriyor. Telefonun orta seviye bir model olacağı buradan anlaşılıyor. Çünkü şu sıralar 5G teknolojisine sahip orta seviye telefon geliştiren ve kendi ürettiği yonga setini kullanmayan bütün firmalar Snapdragon 765 yonga setini kullanıyor. Bakalım telefonun fiyat etiketi ne olacak.
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