HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG Velvet için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

LG Velvet için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde LG birdenbire bir akıllı telefon için tanıtım videosu hazırlamıştı. İsminin LG Velvet olduğu öğrenilen videoda telefonun işlemci yonga seti, kamera kurulumu ve tasarımı tüketiciye tanıtılıyordu. Ancak bu videoda tanıtım tarihinin ne zaman olacağından bahsedilmemişti.

LG Velvet için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

LG dörtlü kamera kurulumunun vurgulandığı yeni bir video paylaştı. 15 saniyelik video bir podyumda ışıkların yanmasıyla başlıyor. Ardından alt alta dört adet kristal diziliyor. Kırmızı kristal ana kamerayı diğer kristaller yardımcı kameraları temsil ediyor. Bu renklerin tamamen farklı seçilmesi telefonun sahip olacağı renk seçeneklerini mi ima ediyor bilinmez ama videonun sonunda tanıtım tarihi açıklanıyor. LG Velvet 7 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak.

Aşağıda daha önce yayınlanan video mevcut. Bu videodan da anlaşıldığı kadarıyla LG Velvet akıllı telefonun arka panelinde 4 adet kamera mevcut. Bu dört kameranın hemen altında da bir adet led flaş mevcut.  Ön kısımda yer alan ekranın ekran boyutu bilinmese de kenarları incelten kavisli bir yapıya şahit oluyoruz. Ön panelin ortasında bir hayli küçük olarak gözüken delikli kamera ve hemen sol çerçevede ses açma kapatma düğmeleri ile Google Asistan düğmesi yer alıyor. Sağ kısımda güç düğmesi yer alırken Sim kart yuvası üst kısma yerleştirilmiş.

LG Velvet’in alt kısmında ses 3.5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve üç delikli hoparlör ızgarası bulunuyor. Son olarak videonun 34. saniyesinde sağ alt köşede Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setinin logosu gözüküyor.

Bu da telefonun yeni nesil Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga setini kullanacağını gösteriyor. Telefonun orta seviye bir model olacağı buradan anlaşılıyor. Çünkü şu sıralar 5G teknolojisine sahip orta seviye telefon geliştiren ve kendi ürettiği yonga setini kullanmayan bütün firmalar Snapdragon 765 yonga setini kullanıyor. Bakalım telefonun fiyat etiketi ne olacak.

Robotlarla hasta tedavisi yapılabilecek! İşte detaylar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyorBir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg LG Velvet

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Süper Lig için tarih verildi!

Süper Lig için tarih verildi!

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

Oyun konsolu bekleyen genç neye uğradığını şaşırdı

Oyun konsolu bekleyen genç neye uğradığını şaşırdı

İlk defa OLED bir ekranda delikli kamera bulunuyor

İlk defa OLED bir ekranda delikli kamera bulunuyor

Steam,ed editörleri devreye sokma kararı aldı

Steam,ed editörleri devreye sokma kararı aldı

Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor

Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor

Zoom 5 : Güvenlik açıkları kapatıldı

Zoom 5 : Güvenlik açıkları kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.