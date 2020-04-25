LG Velvet için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

LG dörtlü kamera kurulumunun vurgulandığı yeni bir video paylaştı. 15 saniyelik video bir podyumda ışıkların yanmasıyla başlıyor. Ardından alt alta dört adet kristal diziliyor. Kırmızı kristal ana kamerayı diğer kristaller yardımcı kameraları temsil ediyor. Bu renklerin tamamen farklı seçilmesi telefonun sahip olacağı renk seçeneklerini mi ima ediyor bilinmez ama videonun sonunda tanıtım tarihi açıklanıyor. LG Velvet 7 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak.

Aşağıda daha önce yayınlanan video mevcut. Bu videodan da anlaşıldığı kadarıyla LG Velvet akıllı telefonun arka panelinde 4 adet kamera mevcut. Bu dört kameranın hemen altında da bir adet led flaş mevcut. Ön kısımda yer alan ekranın ekran boyutu bilinmese de kenarları incelten kavisli bir yapıya şahit oluyoruz. Ön panelin ortasında bir hayli küçük olarak gözüken delikli kamera ve hemen sol çerçevede ses açma kapatma düğmeleri ile Google Asistan düğmesi yer alıyor. Sağ kısımda güç düğmesi yer alırken Sim kart yuvası üst kısma yerleştirilmiş.