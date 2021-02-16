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LG W41, Plus ve Pro varyantlarıyla birlikte gelecek

16.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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LG W41, Plus ve Pro varyantlarıyla birlikte gelecek

LG, geçtiğimiz kasım ayında W31 ve W31+‘ı tanıttı. Şirketin bununla da kalmayıp yakında W41, W41 Plus ve W41 Pro’yu içeren LG W41 serisini de duyurması bekleniyor.

LG W41 cihazının (LMK610) bir görüntüsünü paylaşan Evan Blass, akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağını ve arkada bir parmak izi okuyucuyla birleştirilen 48MP dörtlü kamera kullanacağını ortaya koyuyor.

LG W41 SIZINTISINDA NELER VAR?

Sızan habere göre bilinenler arasında, akıllı telefonun sol tarafındaki çerçevede SIM kart yuvasına sahip olacağı bilgisi de var. Cihazın sağ çerçevesinde güç düğmesi ve ses yükseltici ile birlikte Google Asistan’ı çağırmak için özel bir anahtar yerleştirilmiş.

Aynı kaynak, W41‘in bu özellikleri ve tasarımı Plus ve Pro varyantlarıyla paylaşacağını iddia ediyor. Ancak kaynak bu üçlü seri hakkında başka bir bilgi paylaşmıyor. LG’nin W41 serisini henüz duymadık, fakat W serisi Hindistan’a özel olduğundan W41 üçlüsünün de yakında ülkede resmiyet kazanması yüksek ihtimal görünüyor.

LG'nin yeni cihazı, bütçeyi zorlamayacağı için belli bir kesimin tercihi olabilir. Yeni serinin içindeki cihazlar hakkında diğer teknik detaylar ise henüz bilinmiyor.

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