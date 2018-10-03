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LG Watch W7 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Akıllı saat pazarına yön veren isimlerden biri olan LG, 3 Ekim’de gerçekleşecek olan V40 ThinQ etkinliğinde LG Watch W7 modelini de tanıtabilir. İşte detaylar.

LG Watch W7 geliyor

Son dönemde akıllı saat pazarındaki ürün yelpazesinin daraldığı inkar edilemez bir gerçek. Artık üreticiler her sene yeni bir akıllı saat modeli tanıtmayı pek de gerekli görmüyorlar. Sonuç olarak akıllı saatler, akıllı telefonlar gibi her sene tasarımsal olarak değişmiyor. Aynı şekilde çok farklı özelliklerle de karşımıza çıkmıyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar akıllı saatlerini, akıllı telefonlara oranla çok daha seyrek değiştiriyorlar. Bu durum da yeni çıkan saat modellerinin azalmasına neden olmuş durumda.

Pazara yön veren isimlerden biri olan LG, uzun süredir kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten bir akıllı saat modeli duyurmadı. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass’a göre, bu durum 3 Ekim’de son bulacak. Çünkü Güney Koreli şirket, V40 ThinQ için düzenleyeceği gecede, LG Watch W7 modelini de tanıtacak.

Blass LG Watch W7 modelinin özellikleri hakkında net konuşmamış. Fakat saatin Snapdragon Wear 3100 yonga seti, 768MB RAM, 4GB dahili depolama ve 240 mAh’lık bataryayla geleceği tahmin ediliyor.

Yuvarlak tasarım hatlarına sahip olan LG Watch W7’nin 360 x 360 piksellik 1.2 inç büyüklüğünde LCD panel ile satışa sunulacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Android Wear işletim sistemini kullanan saatin fiyat tarafında da uygun bir etikete sahip olacağı dile getiriliyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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