LG Watch W7 geliyor

Son dönemde akıllı saat pazarındaki ürün yelpazesinin daraldığı inkar edilemez bir gerçek. Artık üreticiler her sene yeni bir akıllı saat modeli tanıtmayı pek de gerekli görmüyorlar. Sonuç olarak akıllı saatler, akıllı telefonlar gibi her sene tasarımsal olarak değişmiyor. Aynı şekilde çok farklı özelliklerle de karşımıza çıkmıyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar akıllı saatlerini, akıllı telefonlara oranla çok daha seyrek değiştiriyorlar. Bu durum da yeni çıkan saat modellerinin azalmasına neden olmuş durumda.

Pazara yön veren isimlerden biri olan LG, uzun süredir kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten bir akıllı saat modeli duyurmadı. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass’a göre, bu durum 3 Ekim’de son bulacak. Çünkü Güney Koreli şirket, V40 ThinQ için düzenleyeceği gecede, LG Watch W7 modelini de tanıtacak.

Blass LG Watch W7 modelinin özellikleri hakkında net konuşmamış. Fakat saatin Snapdragon Wear 3100 yonga seti, 768MB RAM, 4GB dahili depolama ve 240 mAh’lık bataryayla geleceği tahmin ediliyor.