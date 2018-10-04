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LG Watch W7 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

LG, yeni amiral gemisi V40 ThinQ'in tanıtımını gerçekleştirdikten sonra şimdi de karşımıza Watch W7 ile çıktı. İşte detaylar!

LG Watch W7 tanıtıldı!

LG, yeni amiral gemisi V40 ThinQ'in tanıtımını gerçekleştirdikten sonra şimdi de karşımıza Watch W7 ile çıktı. Bu akıllı saati diğer saatlerden özel kılan özelliği ise LG’nin ilk hibrid akıllı saati olması. Kısacası şirket farklı işlere imza atmak için kolları sıvamış durumda.

Hibrid yapı sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran LG, pil ömrü konusunda da bazı iyileştirmelere gitmiş durumda. Wear OS ile çalışan akıllı saat, 1.2 inç büyüklüğünde 360×360 piksel çözünürlük sunan ve 300 ppi yoğunluğa sahip olan bir LCD ekran ile geliyor.
LG Watch W7 tanıtıldı!

Snapdragon Wear 2100'den gücünü alan cihaz, ARM Cortex A7 çekirdeklerine ve Adreno 304 GPU’ya ev sahipliği yapıyor. 768 MB RAM’e ve 4 GB dahili depolamaya sahip olan akılı saat, suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile güçlendirildi.

Ortalama pil ömrü 2 gün olan ve 240 mAh’lık bataryadan beslenen LG Watch W7’nin, akıllı saat fonksiyonları devre dışı bırakıldığına 100 güne kadar çalışabildiği belirtilirken, bu akıllı saatte 22 mm kayışlar kullanılıyor.

14 Ekim’de satışa sunulacak olan LG Watch W7, 450 dolar fiyat etiketine sahip.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
LG Watch W7 teknoloji

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