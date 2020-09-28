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LG Wing paramparça oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

LG’nin T şeklini alabilen telefonu parçalarına ayrıldı. İşte LG Wing ile ilgili tüm detaylar.

LG Wing paramparça oldu!

LG kısa süre önce tasarımıyla sınırlara meydan okuyan yeni modelini tanıtmıştı. LG Wing’in T şeklini alan yapısı ister istemez tüm teknoloji tutkunlarının merakını cezbetti. Peki Güney Koreli üretici devi bu telefon için nasıl bir mekanizmadan yararlandı?

Malum üst üste gelen iki ekran olduğunda altta kalan ekranın çizilmeden kalabilmesi pek de kolay bir durum değil. Lakin LG mühendisleri sürtünme miktarını bir şekilde sıfırlamayı başarmışlar. Nitekim bu şekilde telefonun alt ekranı da kullanım esnasında zarar görmüyor.

Genel itibarıyla telefonlar üzerinde gerçekleştirdiği dayanıklılık testleriyle tanıdığımız JerryRigEverything kanalı bu kez da LG’nin T şeklini alabilen modelini misafir etmiş.

LG WİNG'İ EVDE TAMİR ETMEK KOLAY DEĞİL

LG’nin T şekline girebilen modeli Wing videoda da göründüğü üzere çok karmaşık bir yapıya sahip değil. Elbette telefonun bataryasını değiştirmek ciddi anlamda zor. Ayrıca evde kendi başınıza ekran değişimi yapmanız da çok olası görünmüyor.

Eğer bu modellerden birini almak istiyorsanız size tavsiyemiz dikkatli kullanmanız yönünde olacaktır. Çünkü Wing’in parçaları normalin biraz üzerinde fiyatlara sahip. En azından buradan bakıldığında görünen manzara bu.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. LG Türkiye henüz yeni Wing’i ülkemizde satışa sunmadı. Lakin önümüzdeki süreçte bu telefon Türkiye’de de satışa çıkabilir.

LG’nin bu mekanizmayı nasıl tasarladığını buradan göz atabilirsiniz.

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