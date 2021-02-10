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LGBT+: Hollanda'da cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın suç olduğu hükmü anayasaya eklenecek

10.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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LGBT+: Hollanda'da cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın suç olduğu hükmü anayasaya eklenecek

Hollanda Senatosu, cinsel yönelim ve engelliliğe dayalı ayrımcılığın yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği önerisini kabul etti. Cinsel yönelim ve engelli ayrımcılığının açıkça suç olduğu hükmünün, 17 Mart seçimlerinin ardından Hollanda Anayasası'nın 1. maddesine eklenmesi bekleniyor. Hollanda LGBT+ Örgütleri Federasyonu (COC), Senato'nun kararını "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

Hollanda Senatosu, cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği önerisini kabul etti.

Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın açıkça suç olduğu hükmü, 17 Mart'ta yapıalcak seçimlerin ardından Hollanda Anayasası'nın 1. maddesine eklenecek.

Hollanda LGBT+ Örgütleri Federasyonu (COC), Senato'nun kararını "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

Hükümet ortağı liberal sol Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Yeşil Sol Parti (GL) ve İşçi Partisi'nin (PvdA) ortaklaşa verdiği anayasa değişikliği önerisi, 2019 yılında Hollanda Temsilcileri Meclisi tarafından benimsenmişti.

Öneri, Salı akşamı, yasa değişikliği konusunda nihai kararı veren Hollanda Senatosu'nda ele alındı. Anayasa değişikliği önerisi 15'e karşı 58 oyla kabul edildi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile koyu Protestan Toplumcu Reform Partisi, değişiklik aleyhine oy kullandı.

Hollanda Anayasası'nın 1. maddesi, din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet ya da başka herhangi bir temelde ayrımcılığı yasaklıyor. Yapılacak anayasa değişikliği sonrası, cinsel yönelim ve engelliğe dayalı ayrımcılığın açıkça yasaklanması da, bu maddeye eklenecek.

Hollanda'da anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi!nin iki kez yenilenmesi gerekiyor. Değişiklik önerisini onaylayan meclis, 17 Mart'taki genel seçimlerle yenilenecek.

Yeni meclisin de, anayasa değişikliği önerisini üçte iki çoğunlukla kabul etmesi gerekiyor. Hollanda medyasına göre, şu anki tablo, seçimler sonrasında da meclisin büyük çoğunluğunun değişikliği destekleyeceğini gösteriyor.

Senato seçimi olmayacağı için, dünkü anayasa değişikliğini önersini onaylanan senatörler yine iş başında olacak. Dolayısıyla, senatonun aldığı karar sonrası, 17 Mart seçimlerinin ardından cinsel yönelim ve engelliliğe bağlı ayrımcılığın yasak olduğunun, anayasanın 1. maddesine eklenmesi konusunda engel bulunmuyor.

Getty Images

Hollanda LGBT+ Örgütleri Federasyonu (COC), anayasa maddesinde cinsel yönelimden açıkça söz edilmesinin, ayrımcığa karşı daha iyi bir koruma sağlayacağını düşünüyor.

Bu kararı, "büyük bir zafer" diye değerlendiren federasyona göre, bu değişiklik aynı zamanda hükümeti, LGBT+ kişilere yönelik şiddetle mücadele konusunda da teşvik edecek.

Mecliste çoğunluğa sahip 8 siyasi partiden söz

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi, COC tarafından düzenlenen "Gökkuşağı tartışmasına" katılan 8 siyasi parti, cinsel yönelimi nedeniyle kişilerin homofobi, ayrımcılık ve şiddete maruz kalmasını önleme sözü verdi.

Toplantıya istifa eden koalisyon hükümetinde yer alan liberal sağcı VVD, Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA), liberal sol D66 ile Yeşil Sol Parti (GL), Sosyalist Partisi, İşçi Partisi, Hayvan Hakları Partisi ile 50Plus partileri katıldı.

Temsilciler meclisi ve senatoda çoğunluğa sahip olan partiler, erkek ya da kadın tanımına uymayan bir vücutla doğan interseks çocukların gereksiz ameliyata girmesini ve bazı okulların LGBT+ bireyleri reddetmesini önleme sözü verdi.

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