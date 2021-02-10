LGBT+: Hollanda'da cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın suç olduğu hükmü anayasaya eklenecek

Hollanda Anayasası'nın 1. maddesi, din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet ya da başka herhangi bir temelde ayrımcılığı yasaklıyor. Yapılacak anayasa değişikliği sonrası, cinsel yönelim ve engelliğe dayalı ayrımcılığın açıkça yasaklanması da, bu maddeye eklenecek.

Hükümet ortağı liberal sol Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Yeşil Sol Parti (GL) ve İşçi Partisi'nin (PvdA) ortaklaşa verdiği anayasa değişikliği önerisi, 2019 yılında Hollanda Temsilcileri Meclisi tarafından benimsenmişti.

Hollanda LGBT+ Örgütleri Federasyonu (COC), Senato'nun kararını "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

Hollanda'da anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi!nin iki kez yenilenmesi gerekiyor. Değişiklik önerisini onaylayan meclis, 17 Mart'taki genel seçimlerle yenilenecek.

Yeni meclisin de, anayasa değişikliği önerisini üçte iki çoğunlukla kabul etmesi gerekiyor. Hollanda medyasına göre, şu anki tablo, seçimler sonrasında da meclisin büyük çoğunluğunun değişikliği destekleyeceğini gösteriyor.

Senato seçimi olmayacağı için, dünkü anayasa değişikliğini önersini onaylanan senatörler yine iş başında olacak. Dolayısıyla, senatonun aldığı karar sonrası, 17 Mart seçimlerinin ardından cinsel yönelim ve engelliliğe bağlı ayrımcılığın yasak olduğunun, anayasanın 1. maddesine eklenmesi konusunda engel bulunmuyor.

Hollanda LGBT+ Örgütleri Federasyonu (COC), anayasa maddesinde cinsel yönelimden açıkça söz edilmesinin, ayrımcığa karşı daha iyi bir koruma sağlayacağını düşünüyor.

Bu kararı, "büyük bir zafer" diye değerlendiren federasyona göre, bu değişiklik aynı zamanda hükümeti, LGBT+ kişilere yönelik şiddetle mücadele konusunda da teşvik edecek.