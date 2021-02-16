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LGBT+: ILGA-Avrupa'ya göre, Türkiye dahil birçok ülkede "homofobik ve transfobik söylem" artıyor

16.02.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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LGBT+: ILGA-Avrupa'ya göre, Türkiye dahil birçok ülkede "homofobik ve transfobik söylem" artıyor

Avrupa ve Orta Asya'da 54 ülkeden 600'den fazla LGBT kuruluşunu çatısı altında buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) Avrupa teşkilatı, kıta genelinde siyasetçiler tarafından yapılan homofobik ve transfobik söylemin artış gösterdiğini bildirdi.

Avrupa ve Orta Asya'da 54 ülkeden 600'den fazla LGBT kuruluşunu çatısı altında buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) Avrupa teşkilatı, kıta genelinde siyasetçiler tarafından yapılan homofobik ve transfobik söylemin artış gösterdiğini bildirdi.

ILGA-Avrupa'nın yayımladığı yıllık raporda, aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ve Orta Asya'daki 15'ten fazla ülkede, hem resmi açıklamalar hem de basında "nefret söyleminde kaydadeğer bir artış" olduğuna dikkat çekildi.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nisan ayında verdiği Cuma hutbesinde yaptığı değerlendirmeler hatırlatılarak, Covid-19 pandemisi nedeniyle LGBT+ topluluğunu sorumlu tutan açıklamalar olduğuna yer verildi.

Raporda, Onur Yürüyüşü'ne katılanlara yönelik soruşturmaların devam ettiğini ancak geçen yıl içerisinde üç mahkemenin Onur Yürüyüşü ile ilgili konulan yasağı geçersiz kılan karar alması da "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirildi.

ILGA-Avrupa, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili son İlerleme Raporu'nda da "LGBTİ+ bireylerle ilgili durumun çok ciddi bir hal aldığına" vurguladığına dikkat çekti.

ILGA-Avrupa İdari Direktörü Evelyne Paradis, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemleri sonrasında iktidar kanadının LGBT+ topluluğuna yönelik söylemlerinin "raydan çıkmaya başladığını" söyledi.

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'LGBT+ topluluğu günah keçisi oluyor'

Raporda, Avrupa ve Orta Asya'daki 17 ülkede siyasilerin 2020 boyunca LGBT+ topluluğunu hedef alan saldırgan açıklamalar yaptığı değerlendirilmesine yer verildi.

Paradis, "LGBTİ toplulukları, en başta günah keçisi ilan edilen gruplar arasında yer alıyor... Özellikle trans bireyleri hedef alan nefret söylemi artıyor. Durumun iyiye gitmekten çok daha kötüleşeceğine dair ciddi kaygılarımız var" dedi.

Raporda, Avrupa Birliği (AB) üyeleri Polonya ve Macaristan'daki gelişmelerle ilgili kaygılar da dile getirildi.

Polonya'da milliyetçi iktidar partisine mensup siyasilerin seçim kampanyalarında "LGBT ideolojisi" ifadesini kullanarak bu topluluğa yönelik sert ifadelerde bulunduğuna dikkat çekildi.

Macaristan'da da hukuki cinsiyet geçiş süreçlerinin yasaklanması da raporda değinilen olumsuz gelişmeler arasında yer aldı.

Raporda ayrıca, Bulgaristan ve Romanya gibi diğer başka AB ülkelerinde de 2021 yılı içerisinde LGBT topluluğuna yönelik baskıların artması ve durumun kötüleşmesi kaygısı taşındığı belirtildi.

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