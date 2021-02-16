LGBT+: ILGA-Avrupa'ya göre, Türkiye dahil birçok ülkede "homofobik ve transfobik söylem" artıyor

Avrupa ve Orta Asya'da 54 ülkeden 600'den fazla LGBT kuruluşunu çatısı altında buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) Avrupa teşkilatı, kıta genelinde siyasetçiler tarafından yapılan homofobik ve transfobik söylemin artış gösterdiğini bildirdi.

ILGA-Avrupa'nın yayımladığı yıllık raporda, aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ve Orta Asya'daki 15'ten fazla ülkede, hem resmi açıklamalar hem de basında "nefret söyleminde kaydadeğer bir artış" olduğuna dikkat çekildi.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nisan ayında verdiği Cuma hutbesinde yaptığı değerlendirmeler hatırlatılarak, Covid-19 pandemisi nedeniyle LGBT+ topluluğunu sorumlu tutan açıklamalar olduğuna yer verildi.

Raporda, Onur Yürüyüşü'ne katılanlara yönelik soruşturmaların devam ettiğini ancak geçen yıl içerisinde üç mahkemenin Onur Yürüyüşü ile ilgili konulan yasağı geçersiz kılan karar alması da "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirildi.

ILGA-Avrupa, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili son İlerleme Raporu'nda da "LGBTİ+ bireylerle ilgili durumun çok ciddi bir hal aldığına" vurguladığına dikkat çekti.