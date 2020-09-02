LGBTI+ bireylere işyerinde ayrımcılık yapılıyor

LGBTI+ bireylerin üçte biri ise iş arkadaşlarına cinsel yönelimleri konusunda açık davranamıyor.Almanya'da yapılan bir araştırma, eşcinsellerin yaklaşık yüzde 30'unun çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) ile Bielefeld Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırma, trans bireylerin ise yüzde 40'ının iş dünyasında ayrımcılıkla karşılaştığını gösterdi.

Araştırmaya katılan lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseksüel (LGBTI+) bireylerin yaklaşık üçte birinin cinsel yönelim ve kimlikleri konusunda iş arkadaşlarına açık davranmadığı belirlendi.

Araştırmada, eşcinsel ve trans bireylerin de heteroseksüeller ile aynı düzeyde istihdam edildiklerine, ancak çoğunun daha nitelikli olduğuna ve farklı branşlarda çalıştıklarına dikkat çekildi. LGBTI+ bireylerde yüksek okul mezunlarının oranı yaklaşık yüzde 60 iken aynı yaştaki heteroseksüellerde ise bu oranın yüzde 42 olduğu kaydedildi.

Araştırmada, üretim alanındaki işlerde çalışan eşcinsel ve trans bireylerin sayısının daha az olduğu belirtilirken, bu kişilerin genellikle sağlık ve sosyal işler ile sanat ve eğlence alanlarında çalıştığı tespit edildi.