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LGBTİ flört uygulaması Grindr 'etnik köken' filtresini kaldırıyor

13.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

LGBTİ flört uyguylaması Grindr, 'siyah', beyaz' etnik köken tercihi yapmak isteyenler için getirdiği filtreyi kaldırıyor. Kararı destekleyenler de var eleştirenler de.

LGBTİ flört uygulaması Grindr 'etnik köken' filtresini kaldırıyor

LGBTİ flört uygulaması Grindr, yıllardır kullanıcılardan gelen şikayetleri dinledi ve yeni sürümünden 'etnik köken filtresini' kaldıracağını duyurdu.

Cep telefonu uygulamasının mevcut sürümünde kullanıcılar flört etmek istedikleri kişileri yaşları, boyları, kiloları ve etnik kökenlerine göre seçebiliyor.

Uygulamanın bu özelliğini eleştirenler ise, etnik köken seçeneğinin ayrımcılığı körüklediğini ve şirketin ırkçılıkla mücadelede yetersiz kaldığını söylüyor.

Yeni değişikliği duyurduğu açıklamasında Grindr, 'ırkçılık ve nefret söylemine sıfır hoşgörü politikası izlediklerini' ifade etti.

Grindr, LGBTİ bireylere hitap eden bir flört uygulaması.

Analiz:

Ben Hunte, BBC LGBTİ muhabiri

LGBTİ hakları savunucuları yıllardır uygulamadaki etnik köken filtresinin bir sorun olduğunu söylüyordu. Ama şimdiye kadar Grindr'dan bununla ilgili bir yanıt gelmemişti hatta şikayetler şirket tarafından engelleniyordu.

Değişim bugün geldi.

Bazıları ise, sosyal medyada bu değişikliğin yalnızca 'beyazlar istediği için' geldiği yönünde şikayetlerini paylaştı.

Beyaz olmayan bazı LGBTİ bireyler ise böyle bir değişikliğe gidilmesinden hayal kırıklığı yaşadıklarını söylüyor.

Konuştuğum bazı kişiler, etnik köken tercihinin kendileri gibi olanlarla, flört etmek değil ama kültürel farklılıklar ve deneyimleri konuşmak için faydalı olduğunu ifade ediyor.

Bazı durumlarda buna ihtiyaç da duyuluyor. Şubat ayında siyah ve Asya kökenli LGBTİ bireylerin gittiği bir gece kulübünde, partiye katılanlardan biri bana, 'beyaz' tercihini filtrelemeyince ekranında hiçbir siyahın belirmediğini gösterdi.

Grindr, ırk filtresini kullanan tek LGBTİ flört uygulaması değil. Şimdi, benzer özelliği kullanan uygulamaların da ne yapacağı merak ediliyor.

Grindr, 29 Mayıs'ta attığı tweette George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili "Siyahların Hayatları Önemlidir" anlamına gelen #BlackLivesMatter etiketini de kullanıp "Adalet talep edin" mesajı paylaştı.

Bu mesaj nedeniyle bazı kullanıcılar şirketi iki yüzlü davranmakla suçladı.

Bir yanıtta "Etnik köken filtresini kaldırın" dendi, bu mesaj 1000'den fazla RT edildi.

Grindr daha sonra attığı tweeti sildi ve 1 Haziran'da duruşlarını açıklayan yeni bir mesaj paylaştı. Mesajda 'Siyahların Hayatları Önemlidir' hareketiyle dayanışma içinde olduklarını belirtip sessiz kalmayacaklarını söylediler.

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