LGBTİ+ İnsan Hakları Raporu: "Kamu Otoritelerinin İhlallerinde Artış Var”

Rapor kapsamında, yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2019 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında toplam 72 vaka ele alınıyor. Bu vakalarda çoğu zaman birden fazla ihlal yaşanıyor. İncelenen toplam ihlal sayısı ise 134.

Raporda ihlal sonucundaki süreç adaletin yerine geldiği olumlu bir sürece evrilmişse, olumlu olarak sonuçlanan vakalara da yer veriliyor. Böylece rapor LGBTİ+’lar açısından 2019 yılında gerçekleşen insan haklarına ilişkin tüm gelişmeleri ele almaya çalışıyor.

2019’da ele alınan vaka ve ihlallerin hak kategorilerine göre dağılımı rapora göre şöyle: Beş nefret cinayeti, on üç nefret suçu, altı nefret söylemi, iki cinsel şiddet vakası, işkence ve kötü muamele yasağı ihlali ile ilgili on; kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali konusunda otuz dört; özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamında iki; ifade özgürlüğünün ihlali anlamında on altı; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlali anlamında on üç; çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili beş; eğitim alanında ayrımcılıkla ilgili dört; seyahat ve yerleşme özgürlüğü ve miras hakları alanında on üç; sağlık alanında ayrımcılıkla ilgili üç; mal ve hizmetlere erişim konusunda ayrımcılıkla ilgili dört; cezaevindeki LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri ile ilgili üç ve mültecilere yönelik hak ihlalleri ile ilgili bir vaka.