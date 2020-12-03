LGBTİ karşıtı milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi

LRT'nin haberine göre YouTube üzerinden yapılan canlı yayında 13 dakika kadar sonra Grazulis'in hemen yanında üstünde kıyafet olmayan bir başka adamın görüntüsü belirdi.

Komite Başkanı Vytautas Juozapaitis, böyle bir toplantı sırasında parlamenterlerin yanlarında oturan kişilerin siyasetçilerin dürüstlüğünü riske atabileceğini söyleyerek "Şüphe yok ki başka insanlar kararları etkileyebilir" dedi.

Toplantı sırasında çıplak adamın ekrana geldiğini kendisinin de fark etmediğini belirten Juozapaitis, "Ev ortamında başka kimsenin görünmemesini sağlamak muhtemelen her parlamento üyesinin sorumluluğundadır. Mesele bu kişilerin mesai saatlerinde neden yarı çıplak olduğu. Tabii ki bunun bir kişinin özel hayatı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak bağlandığınız yer bir Seimas toplantısı" diye ekledi.

Komite Başkanı, ekrana gelen kişinin, toplantı sırasında zaman zaman bağlantı sorunları yaşayan Grazulis'e o anda yardımcı olmaya çalışan bir aile üyesi olma ihtimalinden de bahsetti.

Haber sitesi, konuyla ilgili birçok kez Grazulis'e ulaşmaya çalıştıklarını fakat başarılı olmadıklarını belirtti.