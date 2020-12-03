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  4. LGBTİ karşıtı milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi

LGBTİ karşıtı milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi

03.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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LGBTİ karşıtı milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi

Litvanya'da LGBTİ+ karşıtı söylemleriyle bilinen parlamenter Petras Grazulis, Kültür Komitesi'nin düzenlediği bir online konferans sırasında yanında beliren üstü çıplak bir adamın görüntüsü nedeniyle gündem oldu.

LRT'nin haberine göre YouTube üzerinden yapılan canlı yayında 13 dakika kadar sonra Grazulis'in hemen yanında üstünde kıyafet olmayan bir başka adamın görüntüsü belirdi.

Komite Başkanı Vytautas Juozapaitis, böyle bir toplantı sırasında parlamenterlerin yanlarında oturan kişilerin siyasetçilerin dürüstlüğünü riske atabileceğini söyleyerek "Şüphe yok ki başka insanlar kararları etkileyebilir" dedi.

Toplantı sırasında çıplak adamın ekrana geldiğini kendisinin de fark etmediğini belirten Juozapaitis, "Ev ortamında başka kimsenin görünmemesini sağlamak muhtemelen her parlamento üyesinin sorumluluğundadır. Mesele bu kişilerin mesai saatlerinde neden yarı çıplak olduğu. Tabii ki bunun bir kişinin özel hayatı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak bağlandığınız yer bir Seimas toplantısı" diye ekledi.

Komite Başkanı, ekrana gelen kişinin, toplantı sırasında zaman zaman bağlantı sorunları yaşayan Grazulis'e o anda yardımcı olmaya çalışan bir aile üyesi olma ihtimalinden de bahsetti.

Haber sitesi, konuyla ilgili birçok kez Grazulis'e ulaşmaya çalıştıklarını fakat başarılı olmadıklarını belirtti.

Avrupa'da kısa süre önce yaşanan bir başka olayda, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinde yer alan ve ülkede eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliklerin öncüsü sayılan Avrupa Parlamentosu üyesi Jozsef Szajer, Belçika'da eşcinsellere hizmet eden bir barın üstünde verilen seks partisinde basılmıştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tecrit yasaklarını ihlal eden partiye katılan Szajer, polis baskınında yakayı ele vermemek için kanalizasyon borusundan kaçmaya çalışmış ancak kurtulamamıştı.

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