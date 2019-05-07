HABER

LGBT'lilerin izinsiz gösteri davasında beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, 2017'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla yargılanan 25 LGBT üyesinin yargılandığı davada, sanıkların beraatine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 25 Haziran 2017'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan 25 LGBT üyesinin beraatine karar verildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki onuncu duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kirkiroğlulları katıldı. Diğer sanıklardan bir kısmını ise avukat Levent Pişkin temsil etti.

Duruşmada, firari sanıklar Anemete Vedel Augustesen ve Şimon Bulh hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatılarak, bu sanıkların savunmasının alınmasından vazgeçilmesi ve yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Beyanı sorulan sanık Kirkiroğlulları ve avukat Pişkin, eski savunmalarını tekrar ettiklerini beyan ettiler.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıkların, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran'da İstiklal Caddesi'nde izinsiz yapılan gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 25 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Geleceğin aşçıları ve mutfak şefleri madalyaya doymuyorGeleceğin aşçıları ve mutfak şefleri madalyaya doymuyor
Terör bitti, gençler sporla buluştuTerör bitti, gençler sporla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beraat kararı izinsiz gösteri LGBT davası

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.