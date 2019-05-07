LGBT'lilerin izinsiz gösteri davasında beraat

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 25 Haziran 2017'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanan 25 LGBT üyesinin beraatine karar verildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki onuncu duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kirkiroğlulları katıldı. Diğer sanıklardan bir kısmını ise avukat Levent Pişkin temsil etti.

Duruşmada, firari sanıklar Anemete Vedel Augustesen ve Şimon Bulh hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatılarak, bu sanıkların savunmasının alınmasından vazgeçilmesi ve yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Beyanı sorulan sanık Kirkiroğlulları ve avukat Pişkin, eski savunmalarını tekrar ettiklerini beyan ettiler.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıkların, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran'da İstiklal Caddesi'nde izinsiz yapılan gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 25 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

