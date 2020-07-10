LGBTQ hakları: İsrailli Araplara ait tahin üreticisi homofobik boykot çağrılarına hedef oldu

Orta Doğu'nun sevilen gıda ürünü tahin son günlerde beklenmedik bir şekilde İsrailli Araplar arasında LGBTQ hakları tartışmasının odağına oturdu.

Aslında olay tahinle değil ama İsrail vatandaşı Filistinlilere ait El Arz adındaki tahin üreticisi şirketle ilgili.

El Arz geçen hafta İsrailli Arap gençliği arasındaki LGBTQ bireyler için bir telefon yardım hattının masraflarını karşılayacağını ve hattın da İsrail'de bütün cinsel yönelimlerden insanların eşit haklara kavuşması için mücadele eden Aguda isimli bir grup tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Bunun üzerine şirket böyle bir amaçla bağış yaptığı için suçlandı ve ülkedeki Arap ve Yahudi dükkanlarının raflarını dolduran tahin kavanozları homofobik boykot çağrılarına hedef olmaya başladı.

Bu olayın ortaya çıkardığı olumlu bir gelişme ise El Arz şirketinin kadın yöneticisi Julia Zaher'e birçok Arap hak savunucusu grup tarafından destek verilmesi ve açıklamalar yapılması oldu.

Destek mesajları

Önde gelen hak savunucusu örgütlerden Şiddete Karşı Kadınlar grubu yazılı açıklamasında "El Arz şirketiyle gurur duyuyor, şirketi ve öncü kadın yöneticisi Julia Zaher'i bu onurlu davranışları ve gay gençliğe, her gün uğradıkları baskı ve ayrımcılıkla karşı mücadelelerinde destek oldukları için selamlıyoruz" dedi.