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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

08.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuruları 1-5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldı. İşte 2022 MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 2. nakil başvuruları bu sabah açıklandı. LGS tercihlerine göre hiç bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin yaptığı nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler MEB üzerinden sonuçlarını sorgulamaya başladı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. nakil tercih işlemlerinin sonuçları açıklandı. LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

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