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LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı! (LGS sonucu meb gov.tr sorgulama ekranı)

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.08.2020 09:06 | Son Güncelleme

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı! (LGS sonucu meb gov.tr sorgulama ekranı)

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de milyonlarca öğrencinin Liselere giriş sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler 2020 LGS tercihlerini yapmışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos yanli bugün açıklayacağını duyurmasının ardından öğrenciler heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başlamıştı.

LGS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

2020 E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2020 ilk nakil yerleştirme sonucunun açıklanmasının ardından öğrenciler ilk olarak LGS tercih sonuçlarını nasıl öğrenebilirim araştırması yapıyor. 2020 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapılarak öğrenilecek. Sabah saatleri itibariyle MEB'in internet sitesine giren öğrenciler bir an önce sonuçları öğrenmek istediği için tercih sonuçlarının açıklanacağı www..meb.gov.tr uzantılı, MEB'in resmi sitesi trafik almaya başladı. MEB e-Okul girişi ve MEB gov tr internet sitesi üzerinden öğrenciler boş kontenjanları ve okul nakil işlemlerini görebilecekler. e-Okul sistemi üzerinden giriş yaparak VBS 'den yararlanmak isteyen veliler için, VBS'den LGS sonucu nasıl öğrenilir paylaşalım. Giriş için https://eokulyd.meb.gov.tr/logineOkul.aspx tıkladıktan sonra VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) girişi için; resimdi gördüğünüz rakamları, Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası bilgilerini sisteme giriş yapınız. Bu bilgileri doğrıu bir şekilde girdikten sonra öğrencinize ait; not ekranı, ders durumu, geçmiş yıl diploma notları gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün LGS 2020 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla lise nakil işlemleri de başlamış oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in takvimine göre yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 4 gün içerisinde alınacak. 1. nakil tercih başvuruları takvimi ise 10-14 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri iki dönem şeklinde nakil sonuçlarını tamamlayacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

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