LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı! (LGS sonucu meb gov.tr sorgulama ekranı)

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de milyonlarca öğrencinin Liselere giriş sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler 2020 LGS tercihlerini yapmışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos yanli bugün açıklayacağını duyurmasının ardından öğrenciler heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başlamıştı.

LGS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

2020 E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2020 ilk nakil yerleştirme sonucunun açıklanmasının ardından öğrenciler ilk olarak LGS tercih sonuçlarını nasıl öğrenebilirim araştırması yapıyor. 2020 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapılarak öğrenilecek. Sabah saatleri itibariyle MEB'in internet sitesine giren öğrenciler bir an önce sonuçları öğrenmek istediği için tercih sonuçlarının açıklanacağı www..meb.gov.tr uzantılı, MEB'in resmi sitesi trafik almaya başladı. MEB e-Okul girişi ve MEB gov tr internet sitesi üzerinden öğrenciler boş kontenjanları ve okul nakil işlemlerini görebilecekler. e-Okul sistemi üzerinden giriş yaparak VBS 'den yararlanmak isteyen veliler için, VBS'den LGS sonucu nasıl öğrenilir paylaşalım. Giriş için https://eokulyd.meb.gov.tr/logineOkul.aspx tıkladıktan sonra VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) girişi için; resimdi gördüğünüz rakamları, Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası bilgilerini sisteme giriş yapınız. Bu bilgileri doğrıu bir şekilde girdikten sonra öğrencinize ait; not ekranı, ders durumu, geçmiş yıl diploma notları gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.