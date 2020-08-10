LGS 2020 tercih sonuçları açıklanıyor! MEB e- Okul VBS girişi 2020! LGS sonucu meb gov.tr sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de milyonlarca öğrencinin Liselere giriş sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler 2020 LGS tercihlerini yapmışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos yanli bugün açıklayacağını duyurmasının ardından öğrenciler heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başladı. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorularıyla internette araştırma yapan ve hemen tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB e- Okul VBS girişi 2020 nasıl yapılır öğrenmek istiyor. Bir an önce ilk nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler hangi liseye kabul edildiğini merakla bekliyor. LGS tercih sonucu meb gov.tr sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır araştırması yapan öğrenciler için detaylar haberimizde.
2020 ilk nakil yerleştirme sonucunu bekleyen öğrenciler ilk olarak LGS tercih sonuçlarını nasıl öğrenebilirim araştırması yapıyor. 2020 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapılarak öğrenilecek. Sabah saatleri itibariyle MEB'in internet sitesine giren öğrenciler bir an önce sonuçları öğrenmek istediği için tercih sonuçlarının açıklanacağı www..meb.gov.tr uzantılı, MEB'in resmi sitesi trafik almaya başladı. MEB e-Okul girişi ve MEB gov tr internet sitesi üzerinden öğrenciler boş kontenjanları ve okul nakil işlemlerini görebilecekler. e-Okul sistemi üzerinden giriş yaparak VBS 'den yararlanmak isteyen veliler için, VBS'den LGS sonucu nasıl öğrenilir paylaşalım. Giriş için https://eokulyd.meb.gov.tr/logineOkul.aspx tıkladıktan sonra VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) girişi için; resimdi gördüğünüz rakamları, Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası bilgilerini sisteme giriş yapınız. Bu bilgileri doğrıu bir şekilde girdikten sonra öğrencinize ait; not ekranı, ders durumu, geçmiş yıl diploma notları gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bugün LGS 2020 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla lise nakil işlemleri de başlamış olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in takvimine göre yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 4 gün içerisinde alınacak. 1. nakil tercih başvuruları takvimi ise 10-14 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri iki dönem şeklinde nakil sonuçlarını tamamlayacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Her iki dönemdeki nakil sonuçlarına göre liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusunun cevabı olarak, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yapmaları gerektiğini belirtelim. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları ise öğrencilerin başvurusunun ardından okul kontenjan bilgilerini inceleyerek başvuru yapan öğrencileri 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında liseye yerleştirecektir.
Geçtiğimiz aylarda yapılan LGS tercih yerleştirme sonularının açıklanması için Milli Eğitim Bakanlığı 10 Ağustos tarihini vermişti. LGS sınav tercih sonuçları açıklandığı takdirde hemen mynet haber'de haberimiz içinden paylaşılacaktır. Henüz MEB'den saat kaçta LGS tercih sonuçları açıklanacak sorusuna cevap gelmedi.
MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS 1.nakil tercih sonuçları ve boş kontenjanlar bugün yani 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
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