LGS 2022 ne zaman? LGS sınavına kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS sınavına yönelik araştırmalar hız kazandı. 14 Nisan 2022 tarihinde sona eren Liselere Geçiş Sistemi sınavı başvuruları tamamlandı. Haziran ayında yapılacak olan sınav için 8.sınıf öğrencileri hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav giriş belgesi Mayıs ayının son haftası e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. İşte LGS sınavına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.