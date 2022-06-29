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LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları saat kaçta belli olacak? MEB açıkladı!

29.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2022 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf öğrencilerinin 5 Haziran 2022 Pazar günü girdiği sınava ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. Peki LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte konuya ilişkin detaylar..

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları saat kaçta belli olacak? MEB açıkladı!

LGS sonuçları 5 Haziran Pazar günü sınava giren öğrenciler ile velileri tarafından merak edildi. Vatandaşlar, Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları saat kaçta belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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