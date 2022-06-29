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LGS 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları, kontenjanlar belli oldu mu?

29.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2022 taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran Perşembe günü için geri sayım devam ederken veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi LGS taban puanları ile yüzdelik dilimleri ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki LGS 2022 taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları ile kontenjanlara ilişkin ayrıntılar...

LGS 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları, kontenjanlar belli oldu mu?

LGS 2022 taban puanları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 30 Haziran Pazar günü duyurulacak. Peki LGS 2022 taban puanları ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları, kontenjanlar belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

LGS 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2022 taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.

Taban ve tavan puanları 30 Haziran'da LGS sonuçlarının açıklanması sonrası belli olacak.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

LGS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

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