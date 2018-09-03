LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

Bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamadaydı. Nakil sürecinin 3. haftasında başvuru yapan öğrenciler ve onların velileri heyecanla nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. Sonunda MEB nakil sonucu sorgulama sayfasını öğrencilerin erişimine açtı. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak 3. nakil başvuru sonuçları sayfasına erişebilir T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek hangi liseye yerleştirildiğinizi öğrenebilirsiniz.
3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız
4. NAKİL BAŞVURU HAFTASI BAŞLADI
NAKİL BAŞVURU KILAVUZU
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.
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