LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

Bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamadaydı. Nakil sürecinin 3. haftasında başvuru yapan öğrenciler ve onların velileri heyecanla nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. Sonunda MEB nakil sonucu sorgulama sayfasını öğrencilerin erişimine açtı. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak 3. nakil başvuru sonuçları sayfasına erişebilir T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek hangi liseye yerleştirildiğinizi öğrenebilirsiniz.

3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız

4. NAKİL BAŞVURU HAFTASI BAŞLADI

hafta sonuçlarının açıklanması ile 4. nakil başvuru haftası da başlamış oldu. Önceki haftalarda olduğu gibi nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

