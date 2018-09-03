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LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

MEB’den beklenen açıklama geldi ve LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı. Böylece 4. nakil başvuruları için boş kontenjanlar da belli olmuş oldu. İşte MEB’in erişime açtığı nakil sonucu sorgulama sayfası...

LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

Bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamadaydı. Nakil sürecinin 3. haftasında başvuru yapan öğrenciler ve onların velileri heyecanla nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. Sonunda MEB nakil sonucu sorgulama sayfasını öğrencilerin erişimine açtı. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak 3. nakil başvuru sonuçları sayfasına erişebilir T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek hangi liseye yerleştirildiğinizi öğrenebilirsiniz.

3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız

4. NAKİL BAŞVURU HAFTASI BAŞLADI

  1. hafta sonuçlarının açıklanması ile 4. nakil başvuru haftası da başlamış oldu. Önceki haftalarda olduğu gibi nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

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LGS nakil başvuru sonuçları Nakil Sonuçları sorgulama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 gün kalmış okulların açılmasına hala nakiller sonuçlanmadı... Bu rezil sistem de eğitimle ilgisi olmayanların idoloji gereği yaptığı bir uygulama... İflası kaçınılmaz. İnşallah bu bakan bir çare bulur.
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