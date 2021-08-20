LGS 3. yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Hangi liseye gideceğim? Bakandan açıklama

Bakan Özer, LGS’nin 1. yerleştirme döneminde öğrencilerin yüzde 93’ünün tercih ettikleri okula yerleştiğini, ikinci yerleştirme döneminde ise yüzde 96’sının istedikleri okullara yerleştiğini açıklamıştı. LGS 3. yerleştirme sonuçlarıyla birlikte tüm Türkiye’deki yerleştirme işlemleri tamamlanmış olacak.

LGS 3. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 ve 2. tercih sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. yerleştirme tercihlerini tamamladı. İstedikleri liseyi tercih eden öğrenciler, başarı sıralamasına göre uygun bir liseye Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yerleştirilecek.

Puanı ve sıralaması yetmeyen ve kontenjanı kalmayan okulları tercih eden öğrenciler ise MEB’in atamasının ardından uygun olan bir liseye yerleşecek. LGS 3. yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün tercih ettikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2. nakil tercihlerinin ise 2-6 Ağustos'ta alındığını anımsatarak, LGS kapsamında, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri okula yerleştiğini açıklamıştı.

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

LGS 3. nakil sonuçları, MEB’in resmî internet sayfası olan http://www.meb.gov.tr'den erişime açılacak. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos’ta başlayacağını, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 6 Eylül Pazartesi günü okula başlayacağını, 21 Ocak 2022 Cuma günü ise ilk dönemin sona ereceğini açıkladı.



