LGS 4. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!

2018 nakil başvuruları 6 Eylül Perşembe günü sona erdi. 4 dönem olarak başlatılan yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları 6 Ağustos!da alınmaya başlandı. MEB tarafından ilan edilen nakil başvuru sonuç takvimine göre 4. ve son nakil başvuru sonuçları, 8 Eylül Cumartesi günü ilan edilecek. Peki Peki LGS 4. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

4. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI

LGS 4. nakil başvuruları 3-6 Eylül tarihlerinde yapıldı. 2018 LGS nakil başvuru sonuç takvimine göre yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçlarının ilanı 8 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılacak. Peki 4. nakil sonuçları saat kaçta yapılacak? Nakil sonuçları için aşağıdaki verilen linki takip edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilen sonuçları sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli.

YERLEŞTİRMEYE ESAS 4. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

