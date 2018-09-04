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LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.09.2018 07:32 | Son Güncelleme

LGS 4. ve son nakil tercih işlemleri, dün açıklanan LGS 3. nakil tercih sonuçları sonrasında başladı. Böylece 2018 LGS son nakil tercih başvurusu için boş kontenjanlar e-okul'da açıklanmış oldu. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirme esas 3. nakil tercih sonuçları dün açıklanmıştı. Yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvuruları için boş kontenjanların listesi haberimizde. Peki 4. nakil tercih başvurusu ne zaman sona eriyor? Sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih başvuru işlemleri dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirme esas 3. nakil tercih sonuçları da dün açıklanmıştı. Böylece son yerleştirmeye esas 4. LGS nakil tercih işlemleri için okulların boş kontenjan listeleri e-okul'da belli olmuş oldu. Bu listelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 4. nakil tercih başvurusu ne zaman sona eriyor? Sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

LGS 4. NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ TARİHLERİ

2018 yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvurularının alınması 3-6 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Son nakil başvurularının sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak. LGS 4. nakil tercihleri için okulların boş kontenjan listeleri aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz e-okul sayfasında...

BOŞ KONTENJANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak 3. nakil başvuru sonuçları sayfasına erişebilir T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek hangi liseye yerleştirildiğinizi öğrenebilirsiniz.

3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

| TARİH | İŞLEM |

| -------- | -------- |

| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |

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LGS lgs 4. nakil dönemi E-Okul Nakil Sonuçları meb

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