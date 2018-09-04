LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih başvuru işlemleri dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirme esas 3. nakil tercih sonuçları da dün açıklanmıştı. Böylece son yerleştirmeye esas 4. LGS nakil tercih işlemleri için okulların boş kontenjan listeleri e-okul'da belli olmuş oldu. Bu listelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 4. nakil tercih başvurusu ne zaman sona eriyor? Sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

LGS 4. NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ TARİHLERİ

2018 yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvurularının alınması 3-6 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Son nakil başvurularının sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak. LGS 4. nakil tercihleri için okulların boş kontenjan listeleri aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz e-okul sayfasında...

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