LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih başvuru işlemleri dün başladı. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirme esas 3. nakil tercih sonuçları da dün açıklanmıştı. Böylece son yerleştirmeye esas 4. LGS nakil tercih işlemleri için okulların boş kontenjan listeleri e-okul'da belli olmuş oldu. Bu listelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 4. nakil tercih başvurusu ne zaman sona eriyor? Sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
2018 yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvurularının alınması 3-6 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Son nakil başvurularının sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak. LGS 4. nakil tercihleri için okulların boş kontenjan listeleri aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz e-okul sayfasında...
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak 3. nakil başvuru sonuçları sayfasına erişebilir T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek hangi liseye yerleştirildiğinizi öğrenebilirsiniz.
3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
| TARİH | İŞLEM |
| -------- | -------- |
| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum