LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS nakil tercih dönemi bugün sona eriyor. LGS sonuçları açıklanması sonrasında MEB tarafından 4 dönemde olarak açıklanan nakil tercih başvurusu için son gün bugün. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 olarak LGS nakil tercih başvurusu bugün saat 17.00'a kadar yapılabilecek. Peki LGS 4. yerleştirmeye esas nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte LGS 4. nakil tercihleri detayları...
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
NAKİL TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.
2018 yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvurularının alınması 3-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'a kadar yapılacaktır. LGS 4. nakil tercihleri için okulların boş kontenjan listeleri aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz e-okul sayfasında...
BOŞ KONTENJANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise Geçiş Sınavı sonrasında yapılan yerleştirmeye esas nakil başvuru için son dönem bu akşam sona eriyor. Bu akşam mesai bitimine kadar LGS 4. nakil tercihlerinin yapılması gerekiyor. 4. ve son yerleştirmeye esas nakil başvuru sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
| TARİH | İŞLEM |
| -------- | -------- |
| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |
Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Parkta ulu orta seks rezaleti! Kim olduğu ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum