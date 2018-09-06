LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS nakil tercih dönemi bugün sona eriyor. LGS sonuçları açıklanması sonrasında MEB tarafından 4 dönemde olarak açıklanan nakil tercih başvurusu için son gün bugün. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 olarak LGS nakil tercih başvurusu bugün saat 17.00'a kadar yapılabilecek. Peki LGS 4. yerleştirmeye esas nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte LGS 4. nakil tercihleri detayları...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.