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LGS başvuru bilgileri e-Okul'da onaylandı! LGS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter’dan yaptığı paylaşım ile 8. sınıfların LGS başvuru bilgilerinin onaylandığını açıkladı. Öğrenciler ve veliler e-okul Veli bilgilendirme sistemine girip merkezi sınav başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol edebilirler. Peki LSG sınava giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

LGS başvuru bilgileri e-Okul'da onaylandı! LGS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak derslerine evde giren 8. sınıf öğrencilerin beklediği kritik açıklama MEB başkanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk velilere seslendiği Twitter paylaşımında 8. sınıf öğrencilerini gireceği LGS merkezi sınava olan başvurlarının onaylandığını ve sınav bilgilerinin e-okul'dan öğrenilebileceklerini açıkladı.

LGS SINAV BİLGİLERİ E-OKUl'DA

LGS’ye giremek için abşvuran adaylar başvuru bilgilerinin doğru olup olmadığını aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğini VBS yani Veli Bilgilendirme Sisteminde...

LGS – Merkezi Sınav Bilgilei için tıklayınız

LGS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencilerin sınav yerlerini ve kimlik bilgilerini gösteren sınava giriş belgeleri ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle sınavla ilgili yeni değişlikler olmadığı taktirde LGS sınava giriş belgeleri 28 Mayıs 2020’de yayımlanacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

SINAV BİLGİLERİNDE EKSİLİK VARSA NE YAPILMALI?

Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin bilgilerinin mutlaka güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmelisiniz.

LGS NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS merkezi sınav 7 Haziran Pazar gününe ertelendi.

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